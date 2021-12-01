«Ни на какие 80 тысяч долларов я бы не согласился». Канчельскис рассказал подробности инцидента с угрозами

«Это правда. Я пока сам не понимаю, как эта информация просочилась в Сеть, так как заявление было передано в МВД. Подробности? Зашли люди, спросили: “Вы работали в Узбекистане?” Я ответил, что да. Пошел разговор, спрашивали, подавал ли я в суд. Я сказал, что подавал заявление в ФИФА. Потом они назвали определенную сумму. Если я откажусь от этого предложения, мне поломают руки и ноги. После этого мы мирно разошлись. Это было где-то в течение пяти минут, точно не полтора часа. С их стороны начали выходить матерные слова, я сделал им замечание. Они отреагировали нормально. Пять минут — и они уехали», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Даниилом Фролкиным.