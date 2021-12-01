Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Специя
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Труа
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:30
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
17ЦСКА проиграл «Зениту» в Москве
19:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ни на какие 80 тысяч долларов я бы не согласился». Канчельскис рассказал подробности инцидента с угрозами

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» рассказал подробности инцидента, в ходе которого ему угрожали расправой.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Это правда. Я пока сам не понимаю, как эта информация просочилась в Сеть, так как заявление было передано в МВД. Подробности? Зашли люди, спросили: “Вы работали в Узбекистане?” Я ответил, что да. Пошел разговор, спрашивали, подавал ли я в суд. Я сказал, что подавал заявление в ФИФА. Потом они назвали определенную сумму. Если я откажусь от этого предложения, мне поломают руки и ноги. После этого мы мирно разошлись. Это было где-то в течение пяти минут, точно не полтора часа. С их стороны начали выходить матерные слова, я сделал им замечание. Они отреагировали нормально. Пять минут — и они уехали», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Даниилом Фролкиным.

Также Канчельскис рассказал, что могло стать причиной подобного нападения.

«Я думаю это из-за того, что ФИФА присудила футбольному клубу “Навбахор” выплатить мне большую денежную компенсацию за мою работу в Узбекистане. Мы судились с ФИФА целый год. Мы не знали, выиграем этот суд или нет, получилось, что выиграли. Я не виноват, что ФИФА присудила такую сумму футбольному клубу “Навбахор”. Я действую в рамках закона, и ни на какие 80 тысяч долларов я бы не согласился. Пускай сейчас правоохранительные органы решают и ищут этих людей. Сколько было людей? Четверо. По видеозаписям видны их лица, сам я лица не запомнил», — добавил Канчельскис.

В августе ФИФА постановила узбекскому клубу «Навбахор» выплатить Андрею Канчельскису 1,6 миллиона евро в качестве долга. Экс-футболист «МЮ» обратился в правоохранительные органы. По факту правонарушения проводится проверка.

Читайте также
 «Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться». Карпин рассказал подробности встречи с игроками
Топ-10 горнолыжных курортов России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь