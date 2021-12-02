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17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесший остановку сердца футболист Эриксен возобновил тренировки с мячом

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Футболист миланского «Интера» Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время матча чемпионата Европы-2020, возобновил тренировки с мячом, сообщает издание BT.

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Источник: AP 2021

Эриксен в среду тренировался с мячом на одном из полей базы датского футбольного клуба «Оденсе», которая находится в нескольких сотнях метров от виллы, где с лета проживает игрок со своей девушкой и двумя детьми. Продолжит ли 29-летний футболист карьеру, на данный момент неизвестно. В настоящее время Эриксен проводит в основном кардиотренировки, но также работает с мячом.

«Мы действительно счастливы, что Кристиан Эриксен поддерживает форму на наших полях. Мы поддерживаем связь с Кристианом с тех пор, как он был в “Оденсе”, поэтому мы рады, что он обратился к нам с вопросом по поводу тренировок», — заявил спортивный директор «Оденсе» Микаэль Хеммингсен.

Эриксен 12 июня в матче ЕВРО-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене перенес остановку сердца прямо на поле. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.

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