Перенесший остановку сердца футболист Эриксен возобновил тренировки с мячом

Эриксен в среду тренировался с мячом на одном из полей базы датского футбольного клуба «Оденсе», которая находится в нескольких сотнях метров от виллы, где с лета проживает игрок со своей девушкой и двумя детьми. Продолжит ли 29-летний футболист карьеру, на данный момент неизвестно. В настоящее время Эриксен проводит в основном кардиотренировки, но также работает с мячом.
«Мы действительно счастливы, что Кристиан Эриксен поддерживает форму на наших полях. Мы поддерживаем связь с Кристианом с тех пор, как он был в “Оденсе”, поэтому мы рады, что он обратился к нам с вопросом по поводу тренировок», — заявил спортивный директор «Оденсе» Микаэль Хеммингсен.
Эриксен 12 июня в матче ЕВРО-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене перенес остановку сердца прямо на поле. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.