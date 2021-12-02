Перенесший остановку сердца футболист Эриксен возобновил тренировки с мячом

Эриксен в среду тренировался с мячом на одном из полей базы датского футбольного клуба «Оденсе», которая находится в нескольких сотнях метров от виллы, где с лета проживает игрок со своей девушкой и двумя детьми. Продолжит ли 29-летний футболист карьеру, на данный момент неизвестно. В настоящее время Эриксен проводит в основном кардиотренировки, но также работает с мячом.

«Мы действительно счастливы, что Кристиан Эриксен поддерживает форму на наших полях. Мы поддерживаем связь с Кристианом с тех пор, как он был в “Оденсе”, поэтому мы рады, что он обратился к нам с вопросом по поводу тренировок», — заявил спортивный директор «Оденсе» Микаэль Хеммингсен.