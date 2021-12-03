«Атлетико Минейро» с Халком в составе впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии
В ночь на пятницу команда из Белу-Оризонти одержала победу над «Баией» со счетом 3:2.
В ночь на пятницу команда из Белу-Оризонти одержала победу над «Баией» со счетом 3:2.
ТАСС, 3 декабря. Клуб «Атлетико Минейро» досрочно стал чемпионом Бразилии по футболу.
В ночь на пятницу команда из Белу-Оризонти одержала победу над «Баией» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Благодаря этому результату «Атлетико Минейро» набрал 81 очко и стал недосягаемым для идущего вторым «Фламенго».
В составе «Атлетико Минейро» выступают такие игроки, как чемпион России, обладатель кубка и суперкубка страны в составе петербургского «Зенита» Халк, чемпион Испании в составе «Атлетико» и чемпион Англии с «Челси» Диего Коста, двукратный победитель Кубка Америки в составе сборной Чили Эдуардо Варгас.
«Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии во второй раз в истории. Впервые титул чемпиона страны команда завоевала в 1971 году. Также клуб является обладателем Кубка Либертадорес 2013 года, Кубка Бразилии 2014 года.