Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Ростов
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Алавес
Футбол. Зарубежный
2.12
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
20
Футбол. Зарубежный
2.12
Лацио
Удинезе
44
Футбол. Зарубежный
2.12
Манчестер Юнайтед
Арсенал
32
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
11:12 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико Минейро» с Халком в составе впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии

В ночь на пятницу команда из Белу-Оризонти одержала победу над «Баией» со счетом 3:2.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 3 декабря. Клуб «Атлетико Минейро» досрочно стал чемпионом Бразилии по футболу.

В ночь на пятницу команда из Белу-Оризонти одержала победу над «Баией» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Благодаря этому результату «Атлетико Минейро» набрал 81 очко и стал недосягаемым для идущего вторым «Фламенго».

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Атлетико Минейро» выступают такие игроки, как чемпион России, обладатель кубка и суперкубка страны в составе петербургского «Зенита» Халк, чемпион Испании в составе «Атлетико» и чемпион Англии с «Челси» Диего Коста, двукратный победитель Кубка Америки в составе сборной Чили Эдуардо Варгас.

«Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии во второй раз в истории. Впервые титул чемпиона страны команда завоевала в 1971 году. Также клуб является обладателем Кубка Либертадорес 2013 года, Кубка Бразилии 2014 года.

 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь