ТАСС, 3 декабря. Клуб «Атлетико Минейро» досрочно стал чемпионом Бразилии по футболу.

В ночь на пятницу команда из Белу-Оризонти одержала победу над «Баией» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Благодаря этому результату «Атлетико Минейро» набрал 81 очко и стал недосягаемым для идущего вторым «Фламенго».

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В составе «Атлетико Минейро» выступают такие игроки, как чемпион России, обладатель кубка и суперкубка страны в составе петербургского «Зенита» Халк, чемпион Испании в составе «Атлетико» и чемпион Англии с «Челси» Диего Коста, двукратный победитель Кубка Америки в составе сборной Чили Эдуардо Варгас.