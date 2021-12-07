Яркие полтора года Вагнера в «Кайрате»: принес первое золото за 16 лет, сыграл под руководством Бердыева и кайфовал от местной еды

Пока Россия ждала Вагнера в ЦСКА, инфобомба разорвалась в соседнем Казахстане. В июне 2020-го бразилец официально стал футболистом «Кайрата». Многих удивил выбор форварда, но сам Вагнер был рад, что откроет для себя новую страну: «Очередной вызов в моей жизни и карьере. Я очень-очень счастлив и сделаю все возможное, чтобы помочь моей новой команде достичь всех целей в этом сезоне».

Бразилец действительно вел переговоры с московскими армейцами, а решение о трансфере должен был принять лично Гинер, но трансфер сорвался. В медиа писали: ЦСКА был готов заявить Вагнер только на сезон-20/21, а Лав хотел прямо сейчас.

По версии Нобеля Арустамяна трансфер заблокировал босс ЦСКА — со словами «чего вы меня возвращаете в прошлое?». Заминкой армейцев с удовольствием воспользовался «Кайрат» — алматинцы вышли на Вагнера с предложением и спокойно договорились.

Вагнер раньше узнал казахскую кухню и алматинскую природу, чем уровень местного футбола — помешала вспышка ковида

Заиграть сразу после подписания контракта у бразильца не вышло: Казахстан накрыл локдаун, и чемпионат приостановили. Даже без футбола Вагнер с семьей чувствовали себя комфортно в бывшей казахстанской столице. Знакомство со страной началось с местной кухни. Новичок «Кайрата» попробовал казахские национальные блюда — казы-карта, бауырсак, бешбармак, кумыс и шубат. В ходе чемпионата с этим было бы куда сложнее — местная пища калорийна и тяжело сочетается со спортивной диетой.

В Алматы Вагнер быстро нашел друзей — форвард познакомился с бразильцами из футзального «Кайрата».

— С Игитой я познакомился благодаря моему другу Рони, который был дружкой на моей свадьбе, они очень хорошие друзья, и я думаю, что он тоже помог Игите приехать сюда, — рассказал Вагнер. — И в тот момент, когда я уже знал, что поеду в Алматы, я попросил моего друга дать контакт Игиты, который сказал, что поможет тут адаптироваться. Мне дали хорошую информацию о городе и это очень мне помогло, и также они (бразильцы — прим. Sports.ru) сказали, что помогут всем возможным, именно в ориентации города, подскажут всю необходимую информацию, которая будет нужна, добавил форвард.

В новой стране о футболисте сразу поползли слухи: начиная космической зарплатой и заканчивая личным поваром, привезенным из Бразилии. Вагнер опровергал все эти разговоры и обижался на комментарии болельщиков армейцев об отказе ЦСКА из-за завышенных аппетитов: «Для меня важно обозначить, что причиной срыва переговоров стали не деньги. ЦСКА — это клуб, в котором я провел великолепный период. Клуб, который ко мне всегда хорошо относился, а я, в свою очередь, был счастлив там выступать. Мы добивались больших целей. Я хотел, чтобы у болельщиков осталось понимание — здесь не стоял вопрос денег для меня».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFFfHDxD8Ly/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFFfHDxD8Ly/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFFfHDxD8Ly/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vagner Love (@oficialvagnerlove)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бразилец активно знакомился с городом: побывал в горах и главных туристических местах, оценил рестораны. Вагнер Лав казался счастливым в Казахстане, хотя признавался, что ехал с опаской.

«Моей первой эмоцией был страх. Я ничего не знал о городе и стране, но затем приехал сюда и увидел прекрасный город. Алматы стал для меня огромным сюрпризом. Это очень красивый город. Я познакомился с горами и был очарован природой и окрестностями. Природа здесь безумно красивая. Ездил с семьей на местное озеро и был в восторге, особенно от пейзажей. Когда просыпаюсь, смотрю на горы. Сейчас их верхушки в снегу. Когда приходит тепло, становится действительно жарко, а мне нравится жаркая погода. Сейчас же осень, деревья меняют цвет — с зеленого на красно-желтый. Так что это красивый город. Рекомендую съездить сюда на денек тем, кто никогда не был в Алматы».

Вагнер долго ждал дебюта, но сразу влюбил болельщиков и взял золото, хотя у тренера были вопросы

К счастью, местные болельщики видели звезду не только в городе, но и на поле. С первого же дня в «Кайрате» Вагнер говорил о желании скорее приступить к тренировкам.

— Серьезные люди уверяют, будто Вагнер Лав на тренировках выглядит круче самого Аршавина. Дриблинг на уровне, мяч не отнять, удары не берущиеся. Это правда? — спросили у бразильца.

— У меня нет такой информации. Мне никто об этом не говорил. И я не могу знать, как выглядел в «Кайрате» Аршавин. Зато про себя знаю, что стараюсь прогрессировать каждый день. Я несколько месяцев тренировался в одиночку и всего три недели нахожусь в команде. Это большое удовольствие. Особенно работа с мячом. Когда я с мячом — я счастлив. Я думаю только о хорошем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRzSH0GMrxH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRzSH0GMrxH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRzSH0GMrxH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vagner Love (@oficialvagnerlove)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первую официальную игру в форме алматинцев Лав провел через месяц с небольшим после приезда. Форвард сразу показал класс, сделав ассист юному Артуру Шушеначеву.

Хочу помочь завоевать титул и также постараться выйти в групповой этап Лиги Европы. Это основные задачи клуба, и я хочу быть частью данных целей и постараться добиться их Вагнер Лав нападающий футбольного клуба «Кайрат»

Тогдашний тренер алматинцев Алексей Шпилевский признавался, что бразилец только набирает форму — он не играл почти полгода: «Он уже выглядит лучше с физической точки зрения, его качества заметны в каждом моменте, по работе с мячом вопросов нет, видно, что он играл на очень высоком уровне. Понятно, что ему надо физически набрать, влиться в коллектив, понять тактические нюансы и коллективную игру. Да, он впервые попал в команду с таким стилем, ему, может, трудно в этом плане. Я очень доволен им».

До конца сезона Вагнер все же разогнался: в 13 матчах бразилец стал автором 7 голов, а еще отдал 5 ассистов. Неплохая статистика для 36-летнего форварда.

Результативность Лава помогла «Кайрату» — алматинцы впервые с 2004 года стали чемпионами страны, сместив с первой строчки многолетнего лидера из «Астаны». Тихонов и компания стали только третьими в итоговой таблице.

Я из тех, кому нравятся новые испытания. Подумал: “Они не становились чемпионами 16 лет. Это хорошая возможность поехать туда и помочь им выиграть трофей”. Эта мотивация привела меня сюда. Это был тот самый вызов, которого я ждал. Выиграть титул. Поэтому я сюда и приехал Вагнер Лав нападающий футбольного клуба «Кайрат»

В еврокубках «Кайрат» был не так успешен, хотя бразилец блистал — он забил два гола и отдал передачу с армянским «Ноа» (4:1), а в игре с «Маккаби» отметился дважды, хотя второй мяч отменили из-за офсайда.

Вполне логичным шагом со стороны «Кайрата» было продление контракта с ветераном — Вагнер задержался в Казахстане еще на сезон. Партнером Лава мог стать еще один бывший армеец — Зоран Тошич. Серб и правда оказался в КПЛ, правда, подписал контракт с конкурентами — «Тоболом» из Костаная.

«Кайрат» не смог защитить титул: помешали тренерские перестановки и проблемы с составом. Не помог даже Бердыев

Тренер Алексей Шпилевский считал, что одного Вагнера в атаке будет недостаточно: «Есть 3 позиции, которые нам нужно усилить. Больше в атакующую линию. Сейчас изучаем рынок. Сложно найти футболиста, который быстро вольется в чемпионский коллектив. Не так легко найти, но мы наблюдаем за молодыми. Анализируем весь рынок Беларуси, России, Казахстана. Зайнутдинова не получится выкупить, хотя он мне нравится».

Усилением «Кайрата» в атаке стал Хосе Канте из «Легии». Гвинеец быстро нашел общий язык со звездным бразильцем. На двоих они забили 16 мячей, регулярно снабжая друг друга голевыми передачами. Несмотря на результативную атаку, «Кайрат» впервые за последние 7 лет выпал из двойки лидеров чемпионата. Алматинцы заняли лишь третью строчку, пропустив вперед «Тобол» и «Астану».

Мы потеряли очень важные очки в начале чемпионата против команд, которые теоретически были слабее нас. Когда ты теряешь эти важные очки в начале, потом становится сложнее бороться за титул. Это плохая ситуация для нас. По моему мнению, мы сами себе проиграли. Если бы мы были больше сконцентрированы в последних турах, у нас бы еще оставались шансы бороться за титул Вагнер Лав нападающий футбольного клуба «Кайрат»

Для желто-черных сезон выдался не из простых. Обычно стабильный «Кайрат» сменил сразу двух тренеров по ходу чемпионата: Алексей Шпилевский возглавил «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги и спешно отправился в Германию, а его место занял ассистент Кирилл Кекер.

Под руководством казахстанского коуча алматинцы разобрались с «Маккаби» в ЛЧ, но проблемы с составом из-за ковида не позволили «Кайрату» забраться далеко. Алматинцы сначала вылетели из турнира чемпионов (постаралась «Црвена Звезда»), а затем отправились в Лигу конференций, сенсационно уступив армянскому «Алашкерту».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CF7db28nlxu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CF7db28nlxu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CF7db28nlxu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vagner Love (@oficialvagnerlove)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После того матча руководство командой доверили Курбану Бердыеву — он бывал в «Кайрате» и в роли игрока, и в роли тренера. Вагнер признавался, что никогда не думал, что когда-нибудь окажется в одном клубе с Бекиевичем.

«Это футбол. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Даже не представлял, что буду играть в свои 37, но чувствую себя хорошо и хочу продолжать. Кто бы мог подумать, что бывший тренер соперника будет тренировать меня в Казахстане? Думаю, он и сам этого не представлял, но так все сошлось. Бердыев прекрасно разбирается в футболе. Он очень умен, и я могу многому у него научиться. Если однажды решу работать тренером или помощником тренера, будьте уверены, попрошу его футбольные конспекты, чтобы делать то, что делает он. Казахстан должен с умом использовать тот факт, что Бердыев здесь работает. Люди, которые любят футбол, должны выжать максимум пользы из этого и учиться у него. Он очень здорово разбирается в футболе».

Несмотря на лестные отзывы о бывшем тренере «Рубина», слухи говорили о скором отъезде бразильца — якобы Вагнера не получается встроить в футбол Бердыева. В прессе заговорили даже о скором завершении карьеры, Лав все отрицал: «Я хочу еще поиграть несколько лет. Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, мое тело еще отвечает мне взаимностью».

Чумовой матч против «Базеля» и дубль в финале Кубка — ушел красиво

В ноябре «Кайрат» прервал молчание: домашний матч против «Базеля» в Лиге конференций станет последним для Вагнера Лава в Алматы. Перед игрой Курбан Бердыев отметил уровень бразильца:

«Я хочу поблагодарить Вагнера за его вклад в “Кайрат”. Его присутствие является определяющим в золотых медалях Чемпионата. Я говорил, что это лучший легионер России за всю историю. Очень сложно быть лучшим бомбардиром на протяжении многих лет. Такие игроки радуют болельщиков и это настоящий пример для подражания молодым. Это стимул играть долго и на высоком уровне. Вагнер ниже определенного уровня не опускается ни в играх, ни в тренировках. У него очень мощная генетика и он может играть еще два или три года», — резюмировал тренер.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW1P0KIAFKe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW1P0KIAFKe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW1P0KIAFKe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Форварда выпустили на поле с первых минут — и не прогадали. В середине первого тайма Вагнер открыл счет. Увы, но победить на прощание у бразильца не вышло. Алматинцы дважды по ходу встречи выходили вперед, но «Базель» дожал хозяев за 15 минут до свистка.

Вагнера заменили под аплодисменты, а после завершения матча устроили прощальную церемонию. Нападающему подарили традиционный казахский чапан с номером на спине. Вагнер тепло обнялся с Курбаном Бердыевым, а затем произнес прощальную речь: «Спасибо большое “Кайрату”, спасибо болельщикам, моим партнерам. Я буду очень сильно скучать по всем вам. Сейчас нас ждет финал кубка. Я с партнерами буду стараться сделать все возможное, чтобы завоевать этот титул и потом отпраздновать его вместе с вами!».

Бразилец не обманул, выдав в финале очередной огненный перфоманс. Вагнер Лав сделал дубль в ворота карагандинского «Шахтера» до перерыва, но алматинцы растеряли преимущество к середине второго тайма и перевели матч в овертайм и серию пенальти.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CW0trlHg1xn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CW0trlHg1xn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CW0trlHg1xn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CW0xe-PAKq3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CW0xe-PAKq3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CW0xe-PAKq3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Одиннадцатиметровые вышли нервными — бил даже кипер «Шахтера» Шацкий. Вагнер Лав не подходил к точке (его заменили в первом экстра-тайме), а «Кайрат» победил со счетом 9:8.

«Я официально завершаю свое выступление в “Кайрате”, счастлив выиграть еще один титул и забить два гола в матче. Спасибо всему руководству, партнерам по команде, болельщикам. Было потрясающе быть здесь все это время. Еще раз всех благодарю», — написал Лав в своем Insagram после матча.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW1IHrTP6GV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW1IHrTP6GV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW1IHrTP6GV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vagner Love (@oficialvagnerlove)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впереди у «Кайрата» последняя игра сезона — в Лиге конференций алматинцев ждет выездной матч с «Омонией». Но для Вагнера Лава история с казахстанским клубом завершена — бразилец уже улетел на родину, где готовится к новому трансферу.

Вагнер Лав в отличной форме и не собирается заканчивать: за полтора года в «Кайрате» он набрал 47 результативных действий — крутые цифры для ветерана.

Obrigado, Vágner!