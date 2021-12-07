Яркие полтора года Вагнера в «Кайрате»: принес первое золото за 16 лет, сыграл под руководством Бердыева и кайфовал от местной еды
Obrigado, Vágner!
Obrigado, Vágner!
Пока Россия ждала Вагнера в ЦСКА, инфобомба разорвалась в соседнем Казахстане. В июне 2020-го бразилец официально стал футболистом «Кайрата». Многих удивил выбор форварда, но сам Вагнер был рад, что откроет для себя новую страну: «Очередной вызов в моей жизни и карьере. Я очень-очень счастлив и сделаю все возможное, чтобы помочь моей новой команде достичь всех целей в этом сезоне».
Бразилец действительно вел переговоры с московскими армейцами, а решение о трансфере должен был принять лично Гинер, но трансфер сорвался. В медиа писали: ЦСКА был готов заявить Вагнер только на сезон-20/21, а Лав хотел прямо сейчас.
По версии Нобеля Арустамяна трансфер заблокировал босс ЦСКА — со словами «чего вы меня возвращаете в прошлое?». Заминкой армейцев с удовольствием воспользовался «Кайрат» — алматинцы вышли на Вагнера с предложением и спокойно договорились.
Заиграть сразу после подписания контракта у бразильца не вышло: Казахстан накрыл локдаун, и чемпионат приостановили. Даже без футбола Вагнер с семьей чувствовали себя комфортно в бывшей казахстанской столице. Знакомство со страной началось с местной кухни. Новичок «Кайрата» попробовал казахские национальные блюда — казы-карта, бауырсак, бешбармак, кумыс и шубат. В ходе чемпионата с этим было бы куда сложнее — местная пища калорийна и тяжело сочетается со спортивной диетой.
— С Игитой я познакомился благодаря моему другу Рони, который был дружкой на моей свадьбе, они очень хорошие друзья, и я думаю, что он тоже помог Игите приехать сюда, — рассказал Вагнер. — И в тот момент, когда я уже знал, что поеду в Алматы, я попросил моего друга дать контакт Игиты, который сказал, что поможет тут адаптироваться. Мне дали хорошую информацию о городе и это очень мне помогло, и также они (бразильцы — прим. Sports.ru) сказали, что помогут всем возможным, именно в ориентации города, подскажут всю необходимую информацию, которая будет нужна, добавил форвард.
В новой стране о футболисте сразу поползли слухи: начиная космической зарплатой и заканчивая личным поваром, привезенным из Бразилии. Вагнер опровергал все эти разговоры и обижался на комментарии болельщиков армейцев об отказе ЦСКА из-за завышенных аппетитов: «Для меня важно обозначить, что причиной срыва переговоров стали не деньги. ЦСКА — это клуб, в котором я провел великолепный период. Клуб, который ко мне всегда хорошо относился, а я, в свою очередь, был счастлив там выступать. Мы добивались больших целей. Я хотел, чтобы у болельщиков осталось понимание — здесь не стоял вопрос денег для меня».
Бразилец активно знакомился с городом: побывал в горах и главных туристических местах, оценил рестораны. Вагнер Лав казался счастливым в Казахстане, хотя признавался, что ехал с опаской.
«Моей первой эмоцией был страх. Я ничего не знал о городе и стране, но затем приехал сюда и увидел прекрасный город. Алматы стал для меня огромным сюрпризом. Это очень красивый город. Я познакомился с горами и был очарован природой и окрестностями. Природа здесь безумно красивая. Ездил с семьей на местное озеро и был в восторге, особенно от пейзажей. Когда просыпаюсь, смотрю на горы. Сейчас их верхушки в снегу. Когда приходит тепло, становится действительно жарко, а мне нравится жаркая погода. Сейчас же осень, деревья меняют цвет — с зеленого на красно-желтый. Так что это красивый город. Рекомендую съездить сюда на денек тем, кто никогда не был в Алматы».
К счастью, местные болельщики видели звезду не только в городе, но и на поле. С первого же дня в «Кайрате» Вагнер говорил о желании скорее приступить к тренировкам.
— Серьезные люди уверяют, будто Вагнер Лав на тренировках выглядит круче самого Аршавина. Дриблинг на уровне, мяч не отнять, удары не берущиеся. Это правда? — спросили у бразильца.
— У меня нет такой информации. Мне никто об этом не говорил. И я не могу знать, как выглядел в «Кайрате» Аршавин. Зато про себя знаю, что стараюсь прогрессировать каждый день. Я несколько месяцев тренировался в одиночку и всего три недели нахожусь в команде. Это большое удовольствие. Особенно работа с мячом. Когда я с мячом — я счастлив. Я думаю только о хорошем.
Хочу помочь завоевать титул и также постараться выйти в групповой этап Лиги Европы. Это основные задачи клуба, и я хочу быть частью данных целей и постараться добиться их
Тогдашний тренер алматинцев Алексей Шпилевский признавался, что бразилец только набирает форму — он не играл почти полгода: «Он уже выглядит лучше с физической точки зрения, его качества заметны в каждом моменте, по работе с мячом вопросов нет, видно, что он играл на очень высоком уровне. Понятно, что ему надо физически набрать, влиться в коллектив, понять тактические нюансы и коллективную игру. Да, он впервые попал в команду с таким стилем, ему, может, трудно в этом плане. Я очень доволен им».
Результативность Лава помогла «Кайрату» — алматинцы впервые с 2004 года стали чемпионами страны, сместив с первой строчки многолетнего лидера из «Астаны». Тихонов и компания стали только третьими в итоговой таблице.
Я из тех, кому нравятся новые испытания. Подумал: “Они не становились чемпионами 16 лет. Это хорошая возможность поехать туда и помочь им выиграть трофей”. Эта мотивация привела меня сюда. Это был тот самый вызов, которого я ждал. Выиграть титул. Поэтому я сюда и приехал
В еврокубках «Кайрат» был не так успешен, хотя бразилец блистал — он забил два гола и отдал передачу с армянским «Ноа» (4:1), а в игре с «Маккаби» отметился дважды, хотя второй мяч отменили из-за офсайда.
Вполне логичным шагом со стороны «Кайрата» было продление контракта с ветераном — Вагнер задержался в Казахстане еще на сезон. Партнером Лава мог стать еще один бывший армеец — Зоран Тошич. Серб и правда оказался в КПЛ, правда, подписал контракт с конкурентами — «Тоболом» из Костаная.
Тренер Алексей Шпилевский считал, что одного Вагнера в атаке будет недостаточно: «Есть 3 позиции, которые нам нужно усилить. Больше в атакующую линию. Сейчас изучаем рынок. Сложно найти футболиста, который быстро вольется в чемпионский коллектив. Не так легко найти, но мы наблюдаем за молодыми. Анализируем весь рынок Беларуси, России, Казахстана. Зайнутдинова не получится выкупить, хотя он мне нравится».
Усилением «Кайрата» в атаке стал Хосе Канте из «Легии». Гвинеец быстро нашел общий язык со звездным бразильцем. На двоих они забили 16 мячей, регулярно снабжая друг друга голевыми передачами. Несмотря на результативную атаку, «Кайрат» впервые за последние 7 лет выпал из двойки лидеров чемпионата. Алматинцы заняли лишь третью строчку, пропустив вперед «Тобол» и «Астану».
Мы потеряли очень важные очки в начале чемпионата против команд, которые теоретически были слабее нас. Когда ты теряешь эти важные очки в начале, потом становится сложнее бороться за титул. Это плохая ситуация для нас. По моему мнению, мы сами себе проиграли. Если бы мы были больше сконцентрированы в последних турах, у нас бы еще оставались шансы бороться за титул
Для желто-черных сезон выдался не из простых. Обычно стабильный «Кайрат» сменил сразу двух тренеров по ходу чемпионата: Алексей Шпилевский возглавил «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги и спешно отправился в Германию, а его место занял ассистент Кирилл Кекер.
Под руководством казахстанского коуча алматинцы разобрались с «Маккаби» в ЛЧ, но проблемы с составом из-за ковида не позволили «Кайрату» забраться далеко. Алматинцы сначала вылетели из турнира чемпионов (постаралась «Црвена Звезда»), а затем отправились в Лигу конференций, сенсационно уступив армянскому «Алашкерту».
После того матча руководство командой доверили Курбану Бердыеву — он бывал в «Кайрате» и в роли игрока, и в роли тренера. Вагнер признавался, что никогда не думал, что когда-нибудь окажется в одном клубе с Бекиевичем.
«Это футбол. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Даже не представлял, что буду играть в свои 37, но чувствую себя хорошо и хочу продолжать. Кто бы мог подумать, что бывший тренер соперника будет тренировать меня в Казахстане? Думаю, он и сам этого не представлял, но так все сошлось. Бердыев прекрасно разбирается в футболе. Он очень умен, и я могу многому у него научиться. Если однажды решу работать тренером или помощником тренера, будьте уверены, попрошу его футбольные конспекты, чтобы делать то, что делает он. Казахстан должен с умом использовать тот факт, что Бердыев здесь работает. Люди, которые любят футбол, должны выжать максимум пользы из этого и учиться у него. Он очень здорово разбирается в футболе».
Несмотря на лестные отзывы о бывшем тренере «Рубина», слухи говорили о скором отъезде бразильца — якобы Вагнера не получается встроить в футбол Бердыева. В прессе заговорили даже о скором завершении карьеры, Лав все отрицал: «Я хочу еще поиграть несколько лет. Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, мое тело еще отвечает мне взаимностью».
В ноябре «Кайрат» прервал молчание: домашний матч против «Базеля» в Лиге конференций станет последним для Вагнера Лава в Алматы. Перед игрой Курбан Бердыев отметил уровень бразильца:
«Я хочу поблагодарить Вагнера за его вклад в “Кайрат”. Его присутствие является определяющим в золотых медалях Чемпионата. Я говорил, что это лучший легионер России за всю историю. Очень сложно быть лучшим бомбардиром на протяжении многих лет. Такие игроки радуют болельщиков и это настоящий пример для подражания молодым. Это стимул играть долго и на высоком уровне. Вагнер ниже определенного уровня не опускается ни в играх, ни в тренировках. У него очень мощная генетика и он может играть еще два или три года», — резюмировал тренер.
Форварда выпустили на поле с первых минут — и не прогадали. В середине первого тайма Вагнер открыл счет. Увы, но победить на прощание у бразильца не вышло. Алматинцы дважды по ходу встречи выходили вперед, но «Базель» дожал хозяев за 15 минут до свистка.
Вагнера заменили под аплодисменты, а после завершения матча устроили прощальную церемонию. Нападающему подарили традиционный казахский чапан с номером на спине. Вагнер тепло обнялся с Курбаном Бердыевым, а затем произнес прощальную речь: «Спасибо большое “Кайрату”, спасибо болельщикам, моим партнерам. Я буду очень сильно скучать по всем вам. Сейчас нас ждет финал кубка. Я с партнерами буду стараться сделать все возможное, чтобы завоевать этот титул и потом отпраздновать его вместе с вами!».
Бразилец не обманул, выдав в финале очередной огненный перфоманс. Вагнер Лав сделал дубль в ворота карагандинского «Шахтера» до перерыва, но алматинцы растеряли преимущество к середине второго тайма и перевели матч в овертайм и серию пенальти.
Одиннадцатиметровые вышли нервными — бил даже кипер «Шахтера» Шацкий. Вагнер Лав не подходил к точке (его заменили в первом экстра-тайме), а «Кайрат» победил со счетом 9:8.
«Я официально завершаю свое выступление в “Кайрате”, счастлив выиграть еще один титул и забить два гола в матче. Спасибо всему руководству, партнерам по команде, болельщикам. Было потрясающе быть здесь все это время. Еще раз всех благодарю», — написал Лав в своем Insagram после матча.
Впереди у «Кайрата» последняя игра сезона — в Лиге конференций алматинцев ждет выездной матч с «Омонией». Но для Вагнера Лава история с казахстанским клубом завершена — бразилец уже улетел на родину, где готовится к новому трансферу.
Вагнер Лав в отличной форме и не собирается заканчивать: за полтора года в «Кайрате» он набрал 47 результативных действий — крутые цифры для ветерана.
Obrigado, Vágner!
Антон Лысяк