«Я веду борьбу с подлецом». 7 громких историй разводов в российском спорте

Дарья Дмитриева и Александр Радулов

Серебряный призер лондонской Олимпиады, гимнастка Дарья Дмитриева и двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр Радулов поженились в августе 2015 года. В ноябре того же года у пары появился ребенок, но Дмитриева и Радулов приняли решение о разводе летом 2017 года, не проведя в браке и двух лет.

«Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это всё-таки моя вина, я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка», — писала Дарья в Instagram после объявления о разводе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BVFy5WXDQF8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVFy5WXDQF8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVFy5WXDQF8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от DARIA DMITRIEVA (@busia_22)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гимнастка раскрыла подробности отношений с Радуловым спустя несколько лет после развода. По словам Дмитриевой, она долго подозревала бывшего супруга в изменах и начала следить за его личной жизнью, чтобы подтвердить свои догадки.

«У меня началась паранойя. Даже нанимала детектива — мы нашли девушку, которая была у него еще до меня. Я сидела как хакер и наблюдала, читала онлайн его переписку. Но это не было последней каплей, я очень долго его прощала. Было много ситуаций. Писала девушкам, угрожала, говорила, что побрею их, найду и изобью — короче, весело было», — признавалась Дарья.

Радулов пытался оспорить в суде право на опеку над ребенком, но он остался с матерью. Пара подписала мировое соглашение, Дмитриева разрешила хоккеисту видеться с сыном. После развода Дарья сошлась с другим мужчиной и снова стала мамой. Радулов воспитывает ребенка от модели Анны Бокий.

Татьяна Навка и Александр Жулин

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка начали романтические отношения в 1994 году, когда фигурист был женат на своей спортивной партнерше Майе Усовой. Новоиспеченная пара долгое время не оформляла отношения, поженившись лишь в 2000 году. В том же году у Навки и Жулина родилась дочь.

Отношения между супругами начали разлаживаться с запуском шоу «Ледниковый период», где Жулин был тренером, а Навка выступала в качестве участницы. На проекте партнером Навки стал Марат Башаров, и СМИ очень быстро заговорили об их крайне бурном романе.

«Как-то все по нарастающей пошло и в какой-то момент мы поняли, как связались и переплелись. Я ушел из семьи, Таня ради меня также ушла из семьи, несмотря на то, что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго. Мы были постоянно вместе на льду. Бесконечные поездки, гастроли — все это было. А затем гастроли и лед закончились, и вместе с этим закончилось все остальное. Мы поняли: нам придется расстаться, несмотря на то, что мы очень любили друг друга, очень», — рассказывал Башаров.

Параллельно Жулин завел роман со своей ученицей Натальей Михайловой. Супруги развелись в 2010 году, но красиво сгладили разрыв, выступив в «Ледниковом периоде» с прощальным танцем под композицию «За все спасибо, добрый друг…».

Жулин женился на Михайловой спустя год после развода с Навкой. В 2013 году у пары родилась дочь. У Навки же завязался роман с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. В 2014 году у них родилась дочь, а год спустя пара сыграла свадьбу.

Ирина Лобачева и Илья Авербух

Отношения между фигуристами Ириной Лобачевой и Ильей Авербухом завязались в 1992 году, когда они образовали пару в танцах на льду после отъезда бывшей партнерши Авербуха Марины Анисиной во Францию. Лобачева и Авербух поженились в 1995 году, а к началу 2000-х вышли на ведущие роли в мировом фигурном катании, завоевав золотые медали чемпионатов Европы и мира, а также победив в Финале Гран-при.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити Лобачева и Авербух стали вторыми, уступив паре Марины Анисиной, экс-партнерши Авербуха, и Гвендаля Пейзеры, которые представляли Францию. Год спустя супруги завершили спортивную карьеру. Авербух сконцентрировался на запуске ледовых шоу, а Лобачева открыла школу фигурного катания. В 2004 году у пары родился сын Мартин.

В 2007 году Лобачева и Авербух развелись. Позже Ирина рассказала, что поводом послужил роман Авербуха с актрисой, участвовавшей в шоу «Ледниковый период». По словам Лобачевой, она узнала об этом от Мартина, которого девушка хотела познакомить со своим сыном.

«Эта девушка подозвала его в раздевалке на “Ледниковом периоде”. Ему было тогда 2,5−3 годика. И она ему сказала: “Познакомься, это твой братик”. Мартин подошел ко мне и сказал: “Мама, а что у меня за братик?” Это была пятница, я помню. И уже суд не работал. Я проплакала два дня, субботу и воскресенье. В понедельник я пошла и подала на развод. Если б этой ситуации не было, я, наверное, как-то перетерпела бы это все и пережила. Но когда сын подходит и спрашивает… Она в люльке его принесла. Только родила она тогда его. Вот каково это матери услышать?» — говорила Лобачева.

После развода с Авербухом у Лобачевой было несколько неудачных романов, включая брак с тренером по фигурному катанию Иваном Третьяковым, который был младше нее на 17 лет. Авербух в 2020 году объявил об отношениях с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Пара поженилась в декабре 2020 года, а в августе 2021 года у них родился сын.

Евгения Канаева и Игорь Мусатов

Не всегда известные пары в спорте расходятся из-за интрижек и измен партнеров. Брак двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой и хоккеиста Игоря Мусатова распался по другой причине.

Пара поженилась в 2013 году. Для многих союз одной из лучших художественных гимнасток современности Канаевой и известного дебошира и нарушителя спокойствия Мусатова оставался непонятным. Однако год спустя у пары появился ребенок и, казалось, что Канаева положительно влияет на Мусатова. Это впечатление было лишь временным: в 2015 году хоккеист устраивает дебош в ресторане, в результате которого его задерживают правоохранительные органы. Два года спустя история повторяется, но на этот раз у Мусатова конфисковали пистолет с патронами.

На этом проблемы хоккеиста с законом не закончились. В 2018 году Мусатов договорился о продаже криптовалюты на $800 000. Сумма была перечислена на счет хоккеиста, но покупатель ничего не получил. Судебное разбирательство не заставило себя ждать: в сентябре 2019 года Мусатова задержали по подозрению в мошенничестве, а в ноябре 2020 года он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Канаева развелась с Мусатовым в 2018 году, во время судебного разбирательства. Сейчас экс-гимнастка работает тренером и воспитывает сына, и, кажется, не держит зла на нерадивого бывшего мужа.

«Я счастлива, что у меня есть сын, и я очень благодарна этому человеку. Судьба меня свела с ним, и я за все хорошее благодарна. Все плохое я отпустила. У меня замечательный сын, я очень хотела ребенка. Для меня лучший мужчина — это мой сын», — говорила Евгения.

Алия Мустафина и Алексей Зайцев

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина познакомилась с бобслеистом Алексеем Зайцевым в 2015 году. Обстоятельства были совсем не романтичными — оба находились в больнице, где восстанавливались от травм. В 2016 году они поженились.

Спортсмены поддерживали друг друга во время соревнований и пытались проводить друг с другом как можно больше времени в условиях плотных графиков.

«Я говорил Алие, что у меня неотложные дела и тренировки, а сам инкогнито прилетал к ней на базу, чтобы сделать ей сюрприз. Однажды я получил своим же оружием: прилетел на сбор в Москву, у Алии был тренировочный день, и я об этом знал. А она ради меня так спешила, что объединила две тренировки в одну, лишь бы поскорее приехать ко мне в аэропорт! Я этого никак не ожидал и был очень тронут», — рассказывал Алексей.

В 2017 году у пары родилась дочь. Мустафина приступила к тренировкам всего спустя три месяца после появления Алисы на свет. Однако уже в апреле 2018 года Алия объявила, что они с Зайцевым развелись.

«Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать», — написала гимнастка в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiJrO_TlgeO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiJrO_TlgeO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiJrO_TlgeO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации СМИ, Мустафина не простила бывшему мужу увлечение другой девушкой. Сообщалось, что Алия и Алексей не жили вместе в течение нескольких месяцев до развода, а родители гимнастки уговаривали ее сохранить брак ради ребенка, но Мустафина была непреклонна.

Наталия Гончарова и Алексей Обмочаев

Гончарову и Обмочаева называли самой эффектной и титулованной парой в российском волейболе. Оба были высококлассными игроками и выступали за национальную сборную. Пара поженилась в августе 2012 года — вскоре после завершения Олимпийских игр в Лондоне, на которых Алексей выиграл со сборной России золото. Гончарова к тому времени уже являлась чемпионкой мира.

Наталия взяла фамилию мужа, пара завела собаку и продолжила выступать на высоком уровне. В 2013 году Обмочаев перешел из казанского «Зенита» в московское «Динамо» — за женский состав бело-голубых выступала его супруга. По сообщениям СМИ, поводом для трансфера послужил конфликт с тогдашним тренером казанцев Владимиром Алекно.

Непростой характер Алексея стал одной из причин разлада в отношениях пары. Обмочаева неоднократно отстраняли от игр за недостойное поведение вне площадки. Сообщалось, что талантливый либеро вел довольно разгульный образ жизни. При этом Наталия тоже была небезупречена — ее обвиняли в хамском отношении к болельщикам и представителям прессы после матчей.

Супруги оформили развод в январе 2016 года. Наталия вернула девичью фамилию, но, по ее заявлениям, они с Алексеем не конфликтуют.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDJLZeTlrz7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDJLZeTlrz7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDJLZeTlrz7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nataliya Goncharova (@natusi4ka8)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы расстались, но было много хорошего. Я с теплотой буду вспоминать время, которое мы провели с Лешей вместе. Желаю и себе, и ему нового счастья, побед, здоровья и спортивного долголетия», — говорила в интервью Гончарова.

Наталия продолжает выступать за московское «Динамо», с которым она в 2019 году в пятый раз стала чемпионкой России. Алексей Обмочаев с 2020 года защищает цвета кемеровского «Кузбасса».

Катерина Кейру и Иван Новосельцев

Иван и Катерина впервые встретились на универсиаде в Китае в 2011 году. Между ними завязалось общение, а после перехода баскетболистки в московское «Динамо» в 2014 году оно переросло в романтические отношения.

В 2015 футболист перешел из московского «Торпедо» в «Ростов». В апреле этого года Кейру прилетела в Ростов-на-Дону на матч своего бойфренда против его бывшего клуба. Ростовчане одержали победу, а после игры Новосельцев сделал возлюбленной предложение прямо на футбольном поле.

Пара сыграла свадьбу осенью 2015 года. В том же году Катерина завершила профессиональную карьеру, решив сосредоточиться на семье. Новосельцев же развивался в профессиональном плане — защитник перешел в петербургский «Зенит», начал играть за национальную команду.

На протяжении нескольких лет Новосельцевы производили впечатление идеальной семьи — Катерина давала интервью о том, как ей повезло с мужем, а СМИ называли их одной из самых романтичных пар России. Однако в феврале 2019 года Катерина выступила с шокирующим заявлением в Instagram, одновременно объявив о своей беременности и об уходе Ивана из семьи.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CShT4GDMFVZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CShT4GDMFVZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CShT4GDMFVZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Катерина Кейру (@novoseltseva_katerina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Все дело в том, что Новосельцев заподозрил супругу в измене и считал, что Катерина забеременела не от него. Футболист пошел на шокирующие меры: по словам Катерины, он обманным путем переоформил всю недвижимость, приобретенную в браке, на свою мать.

«Человек жил со мной на протяжении всего этого времени, строил семью, планировал детей, говорил слова любви и вот так предательски за спиной поступил», — жаловалась Катерина.

Катерина не подала на развод, так как не хотела, чтобы ребенок родился вне брака. В августе 2019 года у нее родился сын Теодор. В том же году началось судебное разбирательство между супругами.

По информации СМИ, юристы Катерины требовали от Ивана 200 миллионов рублей, но суд установил сумму алиментов в 20 тысяч рублей, которые Иван обязан выплачивать ежемесячно, пока Теодору не исполнится три года.

В августе 2020 года Иван впервые встретился с сыном, но судебные разбирательства между супругами продолжились. Год спустя Катерина адресовала супругу гневную публикацию в Instagram, где назвала его трусом и подлецом, обвинив в саботировании судебного процесса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEYUZi0IRuj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEYUZi0IRuj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEYUZi0IRuj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Катерина Кейру (@novoseltseva_katerina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В июне 2021 года Катерина заявила об окончании бракоразводного процесса, который завершился возвращением ей квартиры. Она также сменила фамилию обратно на Кейру.