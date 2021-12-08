«Я веду борьбу с подлецом». 7 громких историй разводов в российском спорте

Дарья Дмитриева и Александр Радулов
Серебряный призер лондонской Олимпиады, гимнастка Дарья Дмитриева и двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр Радулов поженились в августе 2015 года. В ноябре того же года у пары появился ребенок, но Дмитриева и Радулов приняли решение о разводе летом 2017 года, не проведя в браке и двух лет.
«Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это всё-таки моя вина, я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка», — писала Дарья в Instagram после объявления о разводе.
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Гимнастка раскрыла подробности отношений с Радуловым спустя несколько лет после развода. По словам Дмитриевой, она долго подозревала бывшего супруга в изменах и начала следить за его личной жизнью, чтобы подтвердить свои догадки.
«У меня началась паранойя. Даже нанимала детектива — мы нашли девушку, которая была у него еще до меня. Я сидела как хакер и наблюдала, читала онлайн его переписку. Но это не было последней каплей, я очень долго его прощала. Было много ситуаций. Писала девушкам, угрожала, говорила, что побрею их, найду и изобью — короче, весело было», — признавалась Дарья.
Радулов пытался оспорить в суде право на опеку над ребенком, но он остался с матерью. Пара подписала мировое соглашение, Дмитриева разрешила хоккеисту видеться с сыном. После развода Дарья сошлась с другим мужчиной и снова стала мамой. Радулов воспитывает ребенка от модели Анны Бокий.
Татьяна Навка и Александр Жулин
Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка начали романтические отношения в 1994 году, когда фигурист был женат на своей спортивной партнерше Майе Усовой. Новоиспеченная пара долгое время не оформляла отношения, поженившись лишь в 2000 году. В том же году у Навки и Жулина родилась дочь.
Отношения между супругами начали разлаживаться с запуском шоу «Ледниковый период», где Жулин был тренером, а Навка выступала в качестве участницы. На проекте партнером Навки стал Марат Башаров, и СМИ очень быстро заговорили об их крайне бурном романе.
«Как-то все по нарастающей пошло и в какой-то момент мы поняли, как связались и переплелись. Я ушел из семьи, Таня ради меня также ушла из семьи, несмотря на то, что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго. Мы были постоянно вместе на льду. Бесконечные поездки, гастроли — все это было. А затем гастроли и лед закончились, и вместе с этим закончилось все остальное. Мы поняли: нам придется расстаться, несмотря на то, что мы очень любили друг друга, очень», — рассказывал Башаров.
Параллельно Жулин завел роман со своей ученицей Натальей Михайловой. Супруги развелись в 2010 году, но красиво сгладили разрыв, выступив в «Ледниковом периоде» с прощальным танцем под композицию «За все спасибо, добрый друг…».
Жулин женился на Михайловой спустя год после развода с Навкой. В 2013 году у пары родилась дочь. У Навки же завязался роман с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. В 2014 году у них родилась дочь, а год спустя пара сыграла свадьбу.
Ирина Лобачева и Илья Авербух
Отношения между фигуристами Ириной Лобачевой и Ильей Авербухом завязались в 1992 году, когда они образовали пару в танцах на льду после отъезда бывшей партнерши Авербуха Марины Анисиной во Францию. Лобачева и Авербух поженились в 1995 году, а к началу 2000-х вышли на ведущие роли в мировом фигурном катании, завоевав золотые медали чемпионатов Европы и мира, а также победив в Финале Гран-при.
На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити Лобачева и Авербух стали вторыми, уступив паре Марины Анисиной, экс-партнерши Авербуха, и Гвендаля Пейзеры, которые представляли Францию. Год спустя супруги завершили спортивную карьеру. Авербух сконцентрировался на запуске ледовых шоу, а Лобачева открыла школу фигурного катания. В 2004 году у пары родился сын Мартин.
В 2007 году Лобачева и Авербух развелись. Позже Ирина рассказала, что поводом послужил роман Авербуха с актрисой, участвовавшей в шоу «Ледниковый период». По словам Лобачевой, она узнала об этом от Мартина, которого девушка хотела познакомить со своим сыном.
«Эта девушка подозвала его в раздевалке на “Ледниковом периоде”. Ему было тогда 2,5−3 годика. И она ему сказала: “Познакомься, это твой братик”. Мартин подошел ко мне и сказал: “Мама, а что у меня за братик?” Это была пятница, я помню. И уже суд не работал. Я проплакала два дня, субботу и воскресенье. В понедельник я пошла и подала на развод. Если б этой ситуации не было, я, наверное, как-то перетерпела бы это все и пережила. Но когда сын подходит и спрашивает… Она в люльке его принесла. Только родила она тогда его. Вот каково это матери услышать?» — говорила Лобачева.
После развода с Авербухом у Лобачевой было несколько неудачных романов, включая брак с тренером по фигурному катанию Иваном Третьяковым, который был младше нее на 17 лет. Авербух в 2020 году объявил об отношениях с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Пара поженилась в декабре 2020 года, а в августе 2021 года у них родился сын.
Евгения Канаева и Игорь Мусатов
Не всегда известные пары в спорте расходятся из-за интрижек и измен партнеров. Брак двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой и хоккеиста Игоря Мусатова распался по другой причине.
Пара поженилась в 2013 году. Для многих союз одной из лучших художественных гимнасток современности Канаевой и известного дебошира и нарушителя спокойствия Мусатова оставался непонятным. Однако год спустя у пары появился ребенок и, казалось, что Канаева положительно влияет на Мусатова. Это впечатление было лишь временным: в 2015 году хоккеист устраивает дебош в ресторане, в результате которого его задерживают правоохранительные органы. Два года спустя история повторяется, но на этот раз у Мусатова конфисковали пистолет с патронами.
На этом проблемы хоккеиста с законом не закончились. В 2018 году Мусатов договорился о продаже криптовалюты на $800 000. Сумма была перечислена на счет хоккеиста, но покупатель ничего не получил. Судебное разбирательство не заставило себя ждать: в сентябре 2019 года Мусатова задержали по подозрению в мошенничестве, а в ноябре 2020 года он был приговорен к четырем годам лишения свободы.
Канаева развелась с Мусатовым в 2018 году, во время судебного разбирательства. Сейчас экс-гимнастка работает тренером и воспитывает сына, и, кажется, не держит зла на нерадивого бывшего мужа.
«Я счастлива, что у меня есть сын, и я очень благодарна этому человеку. Судьба меня свела с ним, и я за все хорошее благодарна. Все плохое я отпустила. У меня замечательный сын, я очень хотела ребенка. Для меня лучший мужчина — это мой сын», — говорила Евгения.
Алия Мустафина и Алексей Зайцев
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина познакомилась с бобслеистом Алексеем Зайцевым в 2015 году. Обстоятельства были совсем не романтичными — оба находились в больнице, где восстанавливались от травм. В 2016 году они поженились.
Спортсмены поддерживали друг друга во время соревнований и пытались проводить друг с другом как можно больше времени в условиях плотных графиков.
«Я говорил Алие, что у меня неотложные дела и тренировки, а сам инкогнито прилетал к ней на базу, чтобы сделать ей сюрприз. Однажды я получил своим же оружием: прилетел на сбор в Москву, у Алии был тренировочный день, и я об этом знал. А она ради меня так спешила, что объединила две тренировки в одну, лишь бы поскорее приехать ко мне в аэропорт! Я этого никак не ожидал и был очень тронут», — рассказывал Алексей.
В 2017 году у пары родилась дочь. Мустафина приступила к тренировкам всего спустя три месяца после появления Алисы на свет. Однако уже в апреле 2018 года Алия объявила, что они с Зайцевым развелись.
«Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать», — написала гимнастка в Instagram.
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По информации СМИ, Мустафина не простила бывшему мужу увлечение другой девушкой. Сообщалось, что Алия и Алексей не жили вместе в течение нескольких месяцев до развода, а родители гимнастки уговаривали ее сохранить брак ради ребенка, но Мустафина была непреклонна.
Наталия Гончарова и Алексей Обмочаев
Гончарову и Обмочаева называли самой эффектной и титулованной парой в российском волейболе. Оба были высококлассными игроками и выступали за национальную сборную. Пара поженилась в августе 2012 года — вскоре после завершения Олимпийских игр в Лондоне, на которых Алексей выиграл со сборной России золото. Гончарова к тому времени уже являлась чемпионкой мира.
Наталия взяла фамилию мужа, пара завела собаку и продолжила выступать на высоком уровне. В 2013 году Обмочаев перешел из казанского «Зенита» в московское «Динамо» — за женский состав бело-голубых выступала его супруга. По сообщениям СМИ, поводом для трансфера послужил конфликт с тогдашним тренером казанцев Владимиром Алекно.
Непростой характер Алексея стал одной из причин разлада в отношениях пары. Обмочаева неоднократно отстраняли от игр за недостойное поведение вне площадки. Сообщалось, что талантливый либеро вел довольно разгульный образ жизни. При этом Наталия тоже была небезупречена — ее обвиняли в хамском отношении к болельщикам и представителям прессы после матчей.
Супруги оформили развод в январе 2016 года. Наталия вернула девичью фамилию, но, по ее заявлениям, они с Алексеем не конфликтуют.
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«Мы расстались, но было много хорошего. Я с теплотой буду вспоминать время, которое мы провели с Лешей вместе. Желаю и себе, и ему нового счастья, побед, здоровья и спортивного долголетия», — говорила в интервью Гончарова.
Наталия продолжает выступать за московское «Динамо», с которым она в 2019 году в пятый раз стала чемпионкой России. Алексей Обмочаев с 2020 года защищает цвета кемеровского «Кузбасса».
Катерина Кейру и Иван Новосельцев
Иван и Катерина впервые встретились на универсиаде в Китае в 2011 году. Между ними завязалось общение, а после перехода баскетболистки в московское «Динамо» в 2014 году оно переросло в романтические отношения.
В 2015 футболист перешел из московского «Торпедо» в «Ростов». В апреле этого года Кейру прилетела в Ростов-на-Дону на матч своего бойфренда против его бывшего клуба. Ростовчане одержали победу, а после игры Новосельцев сделал возлюбленной предложение прямо на футбольном поле.
Пара сыграла свадьбу осенью 2015 года. В том же году Катерина завершила профессиональную карьеру, решив сосредоточиться на семье. Новосельцев же развивался в профессиональном плане — защитник перешел в петербургский «Зенит», начал играть за национальную команду.
На протяжении нескольких лет Новосельцевы производили впечатление идеальной семьи — Катерина давала интервью о том, как ей повезло с мужем, а СМИ называли их одной из самых романтичных пар России. Однако в феврале 2019 года Катерина выступила с шокирующим заявлением в Instagram, одновременно объявив о своей беременности и об уходе Ивана из семьи.
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Все дело в том, что Новосельцев заподозрил супругу в измене и считал, что Катерина забеременела не от него. Футболист пошел на шокирующие меры: по словам Катерины, он обманным путем переоформил всю недвижимость, приобретенную в браке, на свою мать.
«Человек жил со мной на протяжении всего этого времени, строил семью, планировал детей, говорил слова любви и вот так предательски за спиной поступил», — жаловалась Катерина.
Катерина не подала на развод, так как не хотела, чтобы ребенок родился вне брака. В августе 2019 года у нее родился сын Теодор. В том же году началось судебное разбирательство между супругами.
По информации СМИ, юристы Катерины требовали от Ивана 200 миллионов рублей, но суд установил сумму алиментов в 20 тысяч рублей, которые Иван обязан выплачивать ежемесячно, пока Теодору не исполнится три года.
В августе 2020 года Иван впервые встретился с сыном, но судебные разбирательства между супругами продолжились. Год спустя Катерина адресовала супругу гневную публикацию в Instagram, где назвала его трусом и подлецом, обвинив в саботировании судебного процесса.
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В июне 2021 года Катерина заявила об окончании бракоразводного процесса, который завершился возвращением ей квартиры. Она также сменила фамилию обратно на Кейру.
«Мне ещё предстоят переживания и судебные процессы, но из всей этой истории я вынесла ценный урок: ты сильнее, чем думала!» — заявила Кейру в Instagram.