Бывший тренер «Рубина» Грасия сменил Хави в «Аль-Садде»
«Аль-Садд» объявил о назначении Хавьера Грасии на пост главного тренера.
Рубин
«Аль-Садд» объявил о назначении Хавьера Грасии на пост главного тренера.
О сроке контракта пока не сообщается. Презентация испанского специалиста состоится в среду в 11 часов утра по местному времени.
На должности главного тренера катарского клуба Грасия сменил Хави, который в ноябре возглавил «Барселону».
В сезоне-2016/17 Грасия тренировал казанский «Рубин». Его последним местом работы стала «Валенсия», которой он руководил с июля 2020-го по май 2021 года.