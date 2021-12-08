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10:59 (мск), источник: Sport24

Бывший тренер «Рубина» Грасия сменил Хави в «Аль-Садде»

«Аль-Садд» объявил о назначении Хавьера Грасии на пост главного тренера.

Рубин
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Источник: AP 2021

О сроке контракта пока не сообщается. Презентация испанского специалиста состоится в среду в 11 часов утра по местному времени.

На должности главного тренера катарского клуба Грасия сменил Хави, который в ноябре возглавил «Барселону».

В сезоне-2016/17 Грасия тренировал казанский «Рубин». Его последним местом работы стала «Валенсия», которой он руководил с июля 2020-го по май 2021 года.

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