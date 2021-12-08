«Пеньяроль» в 51-й раз выиграл чемпионат Уругвая по футболу
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Пеньяроль» 51-й раз в своей истории стал чемпионом Уругвая по футболу.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Пеньяроль» 51-й раз в своей истории стал чемпионом Уругвая по футболу.
«Пеньяроль» выиграл Клаусуру и занял первое место в сводной таблице сезона. В плей-офф за титул чемпиона «Пеньяроль» обыграл победителя Апертуры клуб «Пласа Колония» — 2:1. Клубы сыграли со счетом 1:1 в основное время, провели два дополнительных тайма и серию пенальти, где точнее были игроки «Пеньяроля» — 8:7.
«Пеньяроль» — самый титулованный клуб в чемпионате Уругвая. У идущего вторым по количеству титулов чемпиона страны «Насьоналя» (Монтевидео) 48 побед.