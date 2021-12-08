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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пеньяроль» в 51-й раз выиграл чемпионат Уругвая по футболу

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Пеньяроль» 51-й раз в своей истории стал чемпионом Уругвая по футболу.

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Источник: AFP 2021

«Пеньяроль» выиграл Клаусуру и занял первое место в сводной таблице сезона. В плей-офф за титул чемпиона «Пеньяроль» обыграл победителя Апертуры клуб «Пласа Колония» — 2:1. Клубы сыграли со счетом 1:1 в основное время, провели два дополнительных тайма и серию пенальти, где точнее были игроки «Пеньяроля» — 8:7.

«Пеньяроль» — самый титулованный клуб в чемпионате Уругвая. У идущего вторым по количеству титулов чемпиона страны «Насьоналя» (Монтевидео) 48 побед.

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