Футболистам все чаще становится плохо на поле: почему проблемы связаны с кардиологией

Несмотря на постоянные чекапы здоровья спортсменов, развитие медицины и наличие сильнейших врачей при клубах, в футбольном мире увеличивается количество трагических случаев прямо на поле. Часто ситуации касаются проблем с сердцем. Например, во время матча Дания — Финляндия на чемпионате Европы — 2020 на поле упал футболист сборной Дании Кристиан Эриксен. Это произошло на ровном месте и без столкновений. Игрока унесли без сознания и возвращали к жизни при помощи массажа сердца и дефибриллятора.

Кристиану Эриксену оказывают помощь на поле во время матча Евро | Источник: Reuters

Еще недавний случай, когда у Серхио Агуэро, игрока испанской «Барселоны» на поле случился приступ тахикардии. Игрок держался за грудь, после чего покинул матч и отправился на кардиологическое обследование. По результатам было принято решение, что Агуэро выпадает из профессионального футбола минимум на три месяца, но возможно, и навсегда.

Здоровый образ жизни, регулярные тренировки, постоянные медосмотры и возможность лечиться в лучших клиниках мира не оберегают футболистов от сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной смерти прямо на поле. Почему это происходит и как предотвратить будущие трагедии, рассказывает врач высшей категории, сердечно-сосудистый хирург Сергей Волков.

Почему футболисты умирают на поле

Проблемы с сердцем в мире футбола — частая проблема среди крепких двадцатилетних футболистов, которых спасают на поле едва ли не чаще, чем 35-летних. Профессиональный спорт требует достижений: тренеры ставят высокую планку, клубы ждут побед, а организмы игроков не справляются с такими нагрузками. Современный футболист проводит по 80 матчей в год: выходит на две игры в неделю и на каждой пробегает в среднем по 10 километров, что совершенно не физиологично для организма. Добавьте полное отсутствие отдыха и нормального восстановления. Недавнее исследование Международной ассоциации профессиональных футболистов установило, что 67% игроков работают на износ. А российский нападающий Артем Дзюба за три года имел отпуск менее трех недель. И это в то время, когда врачи почти кричат о том, что даже три недели в год — недостаточное количество для восстановления организма. Согласно последним исследованиям, люди, отдыхающие за год меньше месяца, умирают на 37% чаще, чем те, у кого был более длительный отпуск.

Серьезные нагрузки касаются не только профессиональных взрослых футболистов, но и детей. Уже в 6−7 лет ребенок, занимающийся в спортивной школе футболом, испытывает нагрузку на сердце, сравнимую с нагрузкой подростка. Это не проходит бесследно для организма и влечет функциональные изменения в сердце. С одной стороны, сердечно-сосудистая система и впрямь становится более тренированной, с другой — эти изменения могут стать предпосылкой для различных заболеваний.

Почему врачи не уберегают игроков от гибели

Заболевание не всегда можно выявить. Например, у игрока может быть генетическая предрасположенность к остановке сердца, а медобследование этого не покажет. А иногда сами футболисты подвергают себя повышенному риску, потому что не хотят завершать карьеру. Так, недавно нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро госпитализировали с приступом тахикардии прямо с поля. К счастью, все обошлось, но возможно форварду все-таки придется завершить карьеру по рекомендациям врачей. Год назад нападающий уже жаловался на головокружение и давление, но никто не отнесся к этому серьезно.

Врачи уводят Серзио Агуэро с поля | Источник: AFP 2021

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Надо понимать: когда игрок находится на пике карьеры, клуб и тренеры возлагают на него надежды, иногда игнорируя потребность в восстановлении. Часто случается, что спортсмен подхватывает обычную простуду, сбивает температуру, ему становится лучше, и он сразу выходит на поле. Никто не дает ему больничный на неделю и тем более не освобождает от последующих нагрузок. Все это истощает организм, особенно сердечно-сосудистую систему, и приводит к неожиданным проблемам со здоровьем, которые предсказать практически невозможно. Так и получается, что у здорового по анализам двадцатилетнего футболиста внезапно отказывает сердце.