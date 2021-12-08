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ТАСС, 8 декабря. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госпиталя.

Сообщается, что 81-летний Пеле находится в стабильном состоянии. В сентябре он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.