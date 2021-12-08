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17:26 (мск), источник: ТАСС

Пеле госпитализирован для прохождения лечения

В сентябре трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

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Источник: AP 2021
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ТАСС, 8 декабря. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госпиталя.

Сообщается, что 81-летний Пеле находится в стабильном состоянии. В сентябре он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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