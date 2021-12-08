Пеле госпитализирован для прохождения лечения
В сентябре трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
В сентябре трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
ТАСС, 8 декабря. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госпиталя.
Сообщается, что 81-летний Пеле находится в стабильном состоянии. В сентябре он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.