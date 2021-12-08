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20:37 (мск), источник: Sputnik.by

Новым тренером солигорского «Шахтера» стал Иван Биончик

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Главным тренером солигорского футбольного клуба «Шахтер» будет Иван Биончик, сообщила в среду пресс-служба команды.

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«Новым главным тренером нашей команды стал Иван Биончик. Специалист подписал контракт сроком действия на три года», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что карьеру в футболе в качестве игрока коуч начал в команде «Торпедо-МАЗ». В качестве главного тренера Биончик стал известен в столичном «Луче» — он за четыре года смог вывести клуб из второй лиги в высшую. В 2020-м он руководил «Гомелем» — для выхода в элиту команде потребовался всего один сезон.

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С Биончиком в клуб придут его помощники — Антон Амельченко и Игорь Кунаш.

До последнего времени солигорский клуб возглавлял бывший тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага — он пришел в команду в сентябре текущего года. Сотрудничество с ним было прекращено по соглашению сторон. Вместе с Багой ФК покинул его помощник Валерий Тарасенко.

В текущем сезоне «Шахтер» с 75-ю очками после 35 игр досрочно выиграл чемпионат Беларуси. Его принципиальный соперник — борисовский БАТЭ — отстал на 10 очков. Замкнуло тройку минское «Динамо» — 62 очка.

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