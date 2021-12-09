Дочь Пеле заявила, что отца выпишут из больницы через два-три дня

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле, который 8 декабря был госпитализирован для планового лечения после операции, вернется домой через два-три дня. Об этом на своей странице в Instagram сообщила дочь экс-футболиста Кели Насименту.

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«Мой отец прошел процедуру, которая была запланирована несколько месяцев назад», — написала Насименту.

В сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. По словам Насименту, госпитализация носила плановый характер. «Через два-три дня он вернется домой, чтобы отпраздновать Рождество», — добавила она.