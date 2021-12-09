Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Аталанта
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Брённбю
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Монако
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Антверпен
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Флора
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Раннерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Линколн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Мура
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Карабах
Футбол. Еврокубки
8.12
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
8.12
Вольфсбург
Лилль
13
Футбол. Еврокубки
8.12
Зальцбург
Севилья
10
Футбол. Еврокубки
8.12
Бенфика
Динамо К
20
Футбол. Еврокубки
8.12
Бавария
Барселона
30
Все события
Фоторепортажи
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
10:17 (мск), источник: ТАСС

Дочь Пеле заявила, что отца выпишут из больницы через два-три дня

Трехкратный чемпион мира по футболу был госпитализирован в среду для планового лечения после операции по удалению опухоли в толстой кишке.

Наверх
Источник: Instagram Пеле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле, который 8 декабря был госпитализирован для планового лечения после операции, вернется домой через два-три дня. Об этом на своей странице в Instagram сообщила дочь экс-футболиста Кели Насименту.

Читайте также
Пеле госпитализирован для прохождения лечения

«Мой отец прошел процедуру, которая была запланирована несколько месяцев назад», — написала Насименту.

В сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. По словам Насименту, госпитализация носила плановый характер. «Через два-три дня он вернется домой, чтобы отпраздновать Рождество», — добавила она.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Бразилец признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь