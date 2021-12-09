Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Брённбю
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Монако
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Антверпен
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Флора
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Раннерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Линколн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Мура
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Карабах
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
14:50 (мск), источник: Прессбол

Лучшим футболистом Беларуси-2021 по итогам голосования на pressball.by стал Илья Шкурин

Pressball.by подвел итоги голосования среди пользователей, целью которого было определение лучшего футболиста Беларуси 2021 года.

Динамо К
Гомель
Локомотив
Наверх
Источник: AP 2021

В опросе приняло участие 6867 человек.

Первое место интернет-пользователи отдали нападающему киевского «Динамо» Илье Шкурину (30.1%), второе — форварду «Гомеля» Андрею Соловью (23.8%), третье — нападающему московского «Локомотива» Виталию Лисаковичу (10.6%).

 Кого признают лучшим футболистом Беларуси-2021? Соловей, Лисакович и еще три кандидата
"Есть люди, которые ловят звезды". Что говорили Анна Сола и Динара Алимбекова о трениях в женской сборной Беларуси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь