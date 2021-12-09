Лучшим футболистом Беларуси-2021 по итогам голосования на pressball.by стал Илья Шкурин
Pressball.by подвел итоги голосования среди пользователей, целью которого было определение лучшего футболиста Беларуси 2021 года.
Динамо К
Гомель
Локомотив
В опросе приняло участие 6867 человек.
Первое место интернет-пользователи отдали нападающему киевского «Динамо» Илье Шкурину (30.1%), второе — форварду «Гомеля» Андрею Соловью (23.8%), третье — нападающему московского «Локомотива» Виталию Лисаковичу (10.6%).