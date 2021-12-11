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19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самюэль Это’О стал президентом Камерунской федерации футбола

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывший футболист испанской «Барселоны» Самюэль Это’О избран на пост президента Камерунской футбольной федерации, сообщает пресс-служба ассоциации.

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Источник: AFP 2021
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Выборы состоялись в субботу.

Это’О на клубном уровне выступал за испанские «Реал», «Барселону», «Мальорку», итальянские «Интер» и «Сампдорию», английские «Эвертон» и «Челси», турецкие «Антальяспор» и «Коньяспор», катарский «Катар СК», цвета махачкалинского «Анжи» защищал в 2011—2013 годах.

Камерунец выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и «Интера», становился чемпионом Испании и Италии. Это’О является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна (56 голов), в составе национальной команды он дважды выиграл Кубок африканских наций, завоевал золото Олимпийских игр-2000. Также форвард четыре раза признавался лучшим футболистом Африки. В сентябре 2019 года он объявил о завершении карьеры.

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