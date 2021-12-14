Названа причина ухода капитана и лидеров из «Кайрата»
Стала известна причина, почему ряд ключевых игроков «Кайрата» уходят из алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Стала известна причина, почему ряд ключевых игроков «Кайрата» уходят из алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Уходят футболисты, которые не согласны на условия! Главное условие: сокращение заработной платы на 50 процентов», — пишет источник.
Ранее стало известно об уходе целого ряда игроков из «Кайрата» — это защитники Гафуржан Суюмбаев, Дино Миканович, Раде Дугалич, полузащитники Камо Оганесян и Небойша Косович, а также форвард Вагнер Лав.
В сезоне-2021 «Кайрат» стал третьим в КПЛ, а в Лиге конференций занял последнее место в группе, но завоевал Кубок Казахстана.