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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Названа причина ухода капитана и лидеров из «Кайрата»

Стала известна причина, почему ряд ключевых игроков «Кайрата» уходят из алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters
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«Уходят футболисты, которые не согласны на условия! Главное условие: сокращение заработной платы на 50 процентов», — пишет источник.

Ранее стало известно об уходе целого ряда игроков из «Кайрата» — это защитники Гафуржан Суюмбаев, Дино Миканович, Раде Дугалич, полузащитники Камо Оганесян и Небойша Косович, а также форвард Вагнер Лав.

В сезоне-2021 «Кайрат» стал третьим в КПЛ, а в Лиге конференций занял последнее место в группе, но завоевал Кубок Казахстана.

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