Названа причина ухода капитана и лидеров из «Кайрата»

«Уходят футболисты, которые не согласны на условия! Главное условие: сокращение заработной платы на 50 процентов», — пишет источник.

Ранее стало известно об уходе целого ряда игроков из «Кайрата» — это защитники Гафуржан Суюмбаев, Дино Миканович, Раде Дугалич, полузащитники Камо Оганесян и Небойша Косович, а также форвард Вагнер Лав.