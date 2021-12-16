Гол Халка помог «Атлетико Минейро» выиграть Кубок Бразилии

В составе победителей по голу забили Кено и бывший игрок «Зенита» Халк. У «Атлетико Паранаэнсе» отличился Жадерсон.

В первом матче «Атлетико Минейро» победил со счетом 4:0. Таким образом, по суме двух игр клуб завоевал трофей.

Напомним, что «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии сезона-2021. По итогам сезона Халк был признан лучшим игроком, также он получил награды лучшему нападающему и лучшему бомбардиру.

Кубок Бразилии. Финал

Ответный матч

«Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро» — 1:2 (0:1)