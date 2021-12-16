Гол Халка помог «Атлетико Минейро» выиграть Кубок Бразилии
В ночь на 16 декабря (мск) состоялся ответный матч финала Кубка Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Алекси Куки.
В ночь на 16 декабря (мск) состоялся ответный матч финала Кубка Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Алекси Куки.
В составе победителей по голу забили Кено и бывший игрок «Зенита» Халк. У «Атлетико Паранаэнсе» отличился Жадерсон.
В первом матче «Атлетико Минейро» победил со счетом 4:0. Таким образом, по суме двух игр клуб завоевал трофей.
Напомним, что «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии сезона-2021. По итогам сезона Халк был признан лучшим игроком, также он получил награды лучшему нападающему и лучшему бомбардиру.
Кубок Бразилии. Финал
Ответный матч
«Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро» — 1:2 (0:1)
Голы: Кено, 35 (0:1); Халк, 75 (0:2); Жадерсон, 87 (1:2).