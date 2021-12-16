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11:35 (мск), источник: Sport24

Гол Халка помог «Атлетико Минейро» выиграть Кубок Бразилии

В ночь на 16 декабря (мск) состоялся ответный матч финала Кубка Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Алекси Куки.

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Источник: AFP 2021
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В составе победителей по голу забили Кено и бывший игрок «Зенита» Халк. У «Атлетико Паранаэнсе» отличился Жадерсон.

В первом матче «Атлетико Минейро» победил со счетом 4:0. Таким образом, по суме двух игр клуб завоевал трофей.

Напомним, что «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии сезона-2021. По итогам сезона Халк был признан лучшим игроком, также он получил награды лучшему нападающему и лучшему бомбардиру.

Кубок Бразилии. Финал

Ответный матч

«Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро» — 1:2 (0:1)

Голы: Кено, 35 (0:1); Халк, 75 (0:2); Жадерсон, 87 (1:2).

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