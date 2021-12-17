Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков в 2022 году
Законопроект принят в окончательном чтении. Закон о паспорте болельщика вступит в силу с июня, заявление на оформление документа можно будет подать через портал «Госуслуги».
Законопроект принят в окончательном чтении. Закон о паспорте болельщика вступит в силу с июня, заявление на оформление документа можно будет подать через портал «Госуслуги».
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID), сообщается на сайте Думы.
«Депутаты <…> приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон “О физической культуре и спорте” в части внедрения системы идентификации зрителей», — говорится в сообщении.
В соответствии с законом правительство должно будет определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».
«В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации», — сказано в документе.
Заявление на оформление Fan ID можно будет подать через портал «Госуслуги». Закон также регламентирует вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливает основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.
Основанием для отказа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».
Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
Первое чтение законопроект прошел 16 ноября, второе — 16 декабря.
Fan ID использовался в России на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира — 2018, его оформление было обязательным для всех зрителей. Этот сервис также использовался в Санкт-Петербурге во время матчей Евро-2020.