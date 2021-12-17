Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков в 2022 году

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID), сообщается на сайте Думы.

«Депутаты <…> приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон “О физической культуре и спорте” в части внедрения системы идентификации зрителей», — говорится в сообщении.

В соответствии с законом правительство должно будет определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».

«В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации», — сказано в документе.

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Заявление на оформление Fan ID можно будет подать через портал «Госуслуги». Закон также регламентирует вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливает основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

Основанием для отказа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

Первое чтение законопроект прошел 16 ноября, второе — 16 декабря.