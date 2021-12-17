Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16.12
Челси
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
31
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
15:01 (мск), источник: РБК

Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков в 2022 году

Законопроект принят в окончательном чтении. Закон о паспорте болельщика вступит в силу с июня, заявление на оформление документа можно будет подать через портал «Госуслуги».

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
В РПЛ введут паспорт болельщика: кого теперь не пустят на стадионы и в чем минусы системы?

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID), сообщается на сайте Думы.

«Депутаты <…> приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон “О физической культуре и спорте” в части внедрения системы идентификации зрителей», — говорится в сообщении.

В соответствии с законом правительство должно будет определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».

«В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации», — сказано в документе.

Читайте также
Депутаты КПРФ попросили отозвать закон о Fan ID как нарушающий основополагающие права

Заявление на оформление Fan ID можно будет подать через портал «Госуслуги». Закон также регламентирует вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливает основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

Основанием для отказа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

Первое чтение законопроект прошел 16 ноября, второе — 16 декабря.

Fan ID использовался в России на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира — 2018, его оформление было обязательным для всех зрителей. Этот сервис также использовался в Санкт-Петербурге во время матчей Евро-2020.

 Путин сделал заявление о законопроекте о QR-кодах в общественных местах
Песков рассказал, что сделает Путин после слов Сокурова об угрозе жизни
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь