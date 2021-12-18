Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
18.12
Кальяри
Удинезе
04
Футбол. Зарубежный
18.12
Герта
Боруссия Д
32
Футбол. Зарубежный
18.12
Лидс
Арсенал
14
Футбол. Зарубежный
18.12
Барселона
Эльче
32
Футбол. Зарубежный
18.12
Болонья
Ювентус
02
Футбол. Зарубежный
18.12
Реал Сосьедад
Вильярреал
13
Футбол. Зарубежный
18.12
Айнтрахт Ф
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
18.12
Бохум
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
18.12
Гройтер Фюрт
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
18.12
РБ Лейпциг
Арминия
02
Футбол. Зарубежный
18.12
Хоффенхайм
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
18.12
Аталанта
Рома
14
Футбол. Зарубежный
18.12
Райо Вальекано
Алавес
20
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
18 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Роналдо стал владельцем своей первой команды «Крузейро»

Легендарный футболист Роналдо приобрел бразильский футбольный клуб «Крузейро».

Наверх
Источник: AFP 2021

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

45-летний бразилец начал свою профессиональную карьеру в этом клубе. Роналдо перешел в «Крузейро» в 1993 году и играл до 1994 года. За это время он забил 57 голов, став лучшим бомбардиром клуба.

«Крузейро» выступает в серии В чемпионата Бразилии. В сезоне-2021 команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 38 матчах.

 Гонорары судьям РПЛ превысили 46 миллионов. Кто заработал больше всех?
Назначение в «Спартак» — авантюра для Ваноли. Ему нужно сразу добиться топ-результата
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь