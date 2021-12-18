Роналдо стал владельцем своей первой команды «Крузейро»
Легендарный футболист Роналдо приобрел бразильский футбольный клуб «Крузейро».
Легендарный футболист Роналдо приобрел бразильский футбольный клуб «Крузейро».
Об этом сообщает журналист Николо Скира.
45-летний бразилец начал свою профессиональную карьеру в этом клубе. Роналдо перешел в «Крузейро» в 1993 году и играл до 1994 года. За это время он забил 57 голов, став лучшим бомбардиром клуба.
«Крузейро» выступает в серии В чемпионата Бразилии. В сезоне-2021 команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 38 матчах.