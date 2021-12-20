Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19.12
Торино
Верона
10
Футбол. Зарубежный
19.12
Сампдория
Венеция
11
Футбол. Зарубежный
19.12
Хетафе
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
19.12
Милан
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
19.12
Реал
Кадис
00
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
17«Небесная грация» раскрывает таланты
16:12 (мск), источник: Life.ru

Черчесов стал главным тренером венгерского «Ференцвароша»

Последним местом его работы была сборная России, с которой он дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

Ференцварош
Наверх
Источник: AP 2021

Станислав Черчесов стал главным тренером лидера чемпионата Венгрии — футбольного клуба «Ференцварош», сообщает пресс-служба клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Детали контракта специалиста с клубом не приводятся. Добавим, что свой первый матч у руля «Ференцвароша» Черчесов проведёт 27 января против команды «Пушкаш Академи», идущей на третьем месте, тогда как «Ференцварош» — первый.

В «Ференцвароше» подтвердили, что Черчесов станет следующим главным тренером клуба.

Последним местом работы Черчесова была сборная России по футболу, с которой он сумел выйти в четвертьфинал ЧМ-2018, но провалился на Евро-2020, где национальная команда не смогла выйти из группы.

 Как сборная России по хоккею опозорила великую форму команды СССР
Как в Казахстане воспитанников детских садов готовят к погромам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь