Черчесов стал главным тренером венгерского «Ференцвароша»

Детали контракта специалиста с клубом не приводятся. Добавим, что свой первый матч у руля «Ференцвароша» Черчесов проведёт 27 января против команды «Пушкаш Академи», идущей на третьем месте, тогда как «Ференцварош» — первый.

Последним местом работы Черчесова была сборная России по футболу, с которой он сумел выйти в четвертьфинал ЧМ-2018, но провалился на Евро-2020, где национальная команда не смогла выйти из группы.