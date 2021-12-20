Черчесов стал главным тренером венгерского «Ференцвароша»
Последним местом его работы была сборная России, с которой он дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.
Ференцварош
Последним местом его работы была сборная России, с которой он дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.
Станислав Черчесов стал главным тренером лидера чемпионата Венгрии — футбольного клуба «Ференцварош», сообщает пресс-служба клуба.
Детали контракта специалиста с клубом не приводятся. Добавим, что свой первый матч у руля «Ференцвароша» Черчесов проведёт 27 января против команды «Пушкаш Академи», идущей на третьем месте, тогда как «Ференцварош» — первый.
В «Ференцвароше» подтвердили, что Черчесов станет следующим главным тренером клуба.
Последним местом работы Черчесова была сборная России по футболу, с которой он сумел выйти в четвертьфинал ЧМ-2018, но провалился на Евро-2020, где национальная команда не смогла выйти из группы.