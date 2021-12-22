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17:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с «Челси»

Российская футболистка Алсу Абдуллина покидает женский «Локомотив» и переходит в «Челси».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы благодарим Алсу за игру в составе железнодорожниц и от всей души желаем успехов за рубежом», — сообщает пресс-служба «Локо».

В прошедшем сезоне 20-летняя футболистка, играющая слева в защите, провела за ЖФК «Локомотив» 30 матчей, отметилась 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Абдуллина выступала за «Локомотив» с 2020 года и вместе с московской командой стала чемпионкой России, выиграла Суперкубок и Кубок страны, а также сыграла в Лиге чемпионов.

Абдуллина также выступает за женскую сборную России. С 2017 года она провела за национальную команду 30 матчей и забила 3 гола.

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«Челси» объявил, что контракт с Абдуллиной рассчитан до июня 2024 года.

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