«Приходится терпеть и делать вид, что не слышу». Судья Пустовойтова — о работе в российском футболе

— Единственная сложность для меня в нашем футболе — не каждый мужчина воспринимает тебя наравне с собой. Допустим, может подбежать тренер и в порыве сказать: «Да к кому я обращаюсь, что с тебя взять-то!» И мне приходится терпеть это, делать вид, что я этого не слышу, что мне безразлично.

А потом, придя в раздевалку, после игры анализируешь это и думаешь: ну, вот почему так? Ты ведь не допустила ошибок, но все это выслушала… Понятно, что наша профессия всегда была и будет такой. Судьи всегда будут подвергаться давлению. Но, когда ты еще и женщина-судья, ситуация усугубляется. Так что хочется побольше уважения — в том числе в целом к судейской работе, вне привязки к гендерной принадлежности.

А так, женщин в мужском футболе с каждым годом будет все больше, и к этому постепенно все привыкнут. И если теперь вернуться к вопросу о судействе за рубежом, то там, конечно, работа выстроена совсем по другим принципам и на другом уровне.