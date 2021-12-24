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09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Трехкратного чемпиона мира Пеле выписали из больницы

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы.

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Источник: AP 2021

Об этом сообщило агентство Reuters.

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Пеле госпитализирован для прохождения лечения

81-летний экс-спортсмен был госпитализирован в начале декабря и проходил лечение. До этого в сентябре ему была сделана операция по удалению опухоли в толстой кишке. После этого ему стало хуже, и он был доставлен в больницу Сан-Паулу.

В августе в СМИ также сообщалось о том, что Пеле проходит лечение в больнице. Тогда Пеле заявил, что проведет плановое обследование, которое откладывал из-за пандемии коронавируса.

Пеле известен по выступлениям за бразильский «Сантос» и «Нью-Йорк Космос» из США. В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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