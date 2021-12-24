Хорватский футболист умер после потери сознания на тренировке

Три дня назад 23-летний защитник потерял сознание во время тренировки своего клуба «Нехай» (Сень), выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Хорватии.

Его доставили в больницу, где у Качича была диагностирована сердечная недостаточность.

Он был введен в кому. Несмотря на все усилия врачей, спасти футболиста не удалось.