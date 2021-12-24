Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Труа
Брест
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Сент-Этьен
Нант
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Ницца
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Монпелье
Анже
41
Футбол. Зарубежный
22.12
Монако
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Атлетик
Реал
12
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
12:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хорватский футболист умер после потери сознания на тренировке

Хорватский футболист Марин Качич скончался после потери сознания на тренировке, сообщает Mirror.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Три дня назад 23-летний защитник потерял сознание во время тренировки своего клуба «Нехай» (Сень), выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Хорватии.

Его доставили в больницу, где у Качича была диагностирована сердечная недостаточность.

Он был введен в кому. Несмотря на все усилия врачей, спасти футболиста не удалось.

На странице «Нехая» в Facebook опубликованы соболезнования в связи со смертью игрока.

 Страстный поцелуй Медведевой и Милохина: видео
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь