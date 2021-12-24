Хорватский футболист умер после потери сознания на тренировке
Хорватский футболист Марин Качич скончался после потери сознания на тренировке, сообщает Mirror.
Хорватский футболист Марин Качич скончался после потери сознания на тренировке, сообщает Mirror.
Три дня назад 23-летний защитник потерял сознание во время тренировки своего клуба «Нехай» (Сень), выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Хорватии.
Его доставили в больницу, где у Качича была диагностирована сердечная недостаточность.
Он был введен в кому. Несмотря на все усилия врачей, спасти футболиста не удалось.
На странице «Нехая» в Facebook опубликованы соболезнования в связи со смертью игрока.