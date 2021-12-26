Футболист сборной Казахстана получил предложение из Европы с зарплатой в 25 тысяч долларов в месяц

«Летом на меня с предложением выходил греческий “Олимпиакос”. Там была такая история — мой агент сообщил об их интересе, сказав, что тем срочно нужен правый защитник, так как у них был в самом разгаре чемпионат. Уже озвучили зарплату и были готовы дать контракт на полтора года. Я сразу же согласился. Однако их главному тренеру показали некоторые нарезки с моей игрой, а я в начале сезона как раз играл на позиции опорника, а не правого защитника. Греки сказали, якобы ищут игрока с другим амплуа. Поэтому наши дальнейшие переговоры сошли на нет.



Конечно, есть некоторая досада из-за той ситуации. Хотелось попробовать себя в другом чемпионате. Сколько там предлагали по деньгам? Двадцать пять тысяч долларов в месяц. Насчет остальных условий, а именно бонусов или премиальных, я не в курсе», — приводит слова Бейсебекова Meta-ratings.kz.