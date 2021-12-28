Генрих Мхитарян может перейти в «Кайрат»
32-летний армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в алматинском «Кайрате».
Кайрат
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32-летний армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в алматинском «Кайрате».
В настоящее время у Мхитаряна есть действующий контракт с «Ромой» до лета 2022 года. Итальянский клуб еще не предложил игроку новый контракт.
Ранее Генрих Мхитарян выступал за такие европейские клубы, как донецкий «Шахтер», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Всего за клубную карьеру армянский игрок провел 537 матчей, в которых забил 165 голов и записал на свой счет 131 ассист.
Напомним, что ранее в алматинском «Кайрате» выступали такие звезды постсоветского пространства, как Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, а также бразильский экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав.