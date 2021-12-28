Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Лидс
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Генрих Мхитарян может перейти в «Кайрат»

32-летний армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в алматинском «Кайрате».

Кайрат
РомаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Яркие полтора года Вагнера в «Кайрате»: принес первое золото за 16 лет, сыграл под руководством Бердыева и кайфовал от местной еды

В настоящее время у Мхитаряна есть действующий контракт с «Ромой» до лета 2022 года. Итальянский клуб еще не предложил игроку новый контракт.

Ранее Генрих Мхитарян выступал за такие европейские клубы, как донецкий «Шахтер», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Всего за клубную карьеру армянский игрок провел 537 матчей, в которых забил 165 голов и записал на свой счет 131 ассист.

Напомним, что ранее в алматинском «Кайрате» выступали такие звезды постсоветского пространства, как Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, а также бразильский экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь