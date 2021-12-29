Владимир Хващинский покидает минское «Динамо»

Игрок вернулся в клуб 10 июля 2020 года. В прошлом году футболист принял участие в 10-ти матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне Хващинский провел восемь матчей за минское «Динамо» и отметился одним голом. Вторую часть сезона футболист провел в аренде, в ФК «Каспий».