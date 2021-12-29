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17:53 (мск), источник: Прессбол

Владимир Хващинский покидает минское «Динамо»

Нападающий Владимир Хващинский покинул минское «Динамо» по окончанию срока действия контракта, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игрок вернулся в клуб 10 июля 2020 года. В прошлом году футболист принял участие в 10-ти матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне Хващинский провел восемь матчей за минское «Динамо» и отметился одним голом. Вторую часть сезона футболист провел в аренде, в ФК «Каспий».

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