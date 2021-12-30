Казахстан вошел в топ-10 рейтинга ассоциаций в женском футболе

Рейтинги УЕФА рассчитываются на основании результатов клубов в еврокубках, где они получают очки за победы, ничьи, выход в следующие раунды и другое. Рейтинги определяют посев клубов при жеребьевках еврокубковых турниров и число представителей ассоциации (страны) в будущих розыгрышах клубных соревнований.