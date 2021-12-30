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12:33 (мск), источник: Sports.Ru

Казахстан вошел в топ-10 рейтинга ассоциаций в женском футболе

Официальный сайт УЕФА представил рейтинг ассоциаций в женском футболе на конец 2021 года.

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Источник: Sports.Ru

Рейтинги УЕФА рассчитываются на основании результатов клубов в еврокубках, где они получают очки за победы, ничьи, выход в следующие раунды и другое. Рейтинги определяют посев клубов при жеребьевках еврокубковых турниров и число представителей ассоциации (страны) в будущих розыгрышах клубных соревнований.

Благодаря успехам «БИИК-Шымкент» (ранее — «БИИК-Казыгурт») в еврокубках наша страна закрепилась в рейтинге ассоциаций и вошла в десятку лучших за последние 5 лет.

Клубный рейтинг ассоциаций, женский футбол (коэффициенты за пять лет):

  1. (=). Франция 80,666.
  2. (=). Германия 70,666.
  3. (=). Англия 64,333.
  4. (=). Испания 60,500.
  5. (=). Швеция 33,166.
  6. (=). Чехия 31,833.
  7. (=). Дания 27,750.
  8. (+2). Италия 27,000.
  9. (+2). Исландия 24,250.
  10. (-1). Казахстан 23,000.

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