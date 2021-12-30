Главные утраты футбола в 2021 году: Мюллер, Гривз, Гамула, Зонин, Аверьянов, Ковба, Лемиш, Хант — кто умер в 2021 году

Провожая 2021-й, вспомним, для кого из людей футбола он стал финальным, последним в жизни. И помолчим.

Златко Кранчар

15.10.1956 — 01.03.2021



В карьере футболиста Кранчара было всего три команды, зато у тренера Кранчара — почти в 10 раз больше! Наивысших успехов Златко добился в родной Хорватии — приводил к чемпионству «Динамо» (дважды) и «Загреб», пробивался со сборной на ЧМ-2006. А его сын Нико поучаствовал в эпохальной для России победе «шашечных» на «Уэмбли» в 2007 году. Первый мяч англичанам в тот вечер отгрузил как раз Кранчар-младший.

Валентин Афонин

22.12.1939 — 02.04.2021



Со сборной Союза защитник Афонин занимал четвёртые места на первенствах мира и Европы, соперничал с самим Пеле на «Маракане», а с ЦСКА становился чемпионом Союза и три года подряд входил в списки «33 лучших». Последним местом работы Валентина Ивановича была школа «Приалит», где он много лет занимал должность директора.

Александр Аверьянов

01.10.1948 — 15.06.2021



В молодости Аверьянов два года подряд становился чемпионом Европы среди юношей, но более широкую известность приобрёл тренером. По трудовой книжке Александра Николаевича можно изучать географию России — он досконально изучил все профессиональные лиги страны, а в последние годы жизни практиковал в детско-юношеском и любительском футболе.

Джампьеро Бониперти

06.07.1928 — 18.06.2021



Бониперти был не только большим футболистом (пять скудетто с «Ювентусом» и статус клубного бомбардира № 1 на протяжении 40 лет), но и крупным топ-менеджером и влиятельным политиком. По окончании игровой карьеры Джампьеро рулил туринским клубом в качестве гендиректора и председателя совета директоров. Одна из легенд гласит: Бониперти так переживал за игру своих футболистов, что часто походу на стадион предпочитал радиорепортаж в служебном автомобиле. Просто колесил по городу и нервно слушал трансляцию. С 1994 по 1999 год бывший бомбардир заседал в Европарламенте от партии «Форца Италия». Интересно, что её председателем являлся Сильвио Берлускони, хозяин «Милана» — главного противника «Юве» в конце прошлого века.

Герд Мюллер

03.11.1945 — 15.08.2021

Три Кубка чемпионов, золото ЧМ и Евро в полной мере не отражают всего величия Мюллера. Красноречивее командных свершений народное прозвище Бомбардир нации. Герд был и остаётся самым культовым нападающим немецкого футбола. По степени влияния на результаты «Баварии» даже польский «наследник» Левандовски не сравнится с Мюллером. Рекорд Бундеслиги по забитым мячам (365) до сих пор принадлежит Герду. Уникальность Мюллера заключается в том, что он будто бы соткан был из недостатков: ни атлетичной фигуры, ни волшебного дриблинга, ни сумасшедшей скорости с сокрушительным ударом. Козырь у Мюллера был один, но самый крупный — непревзойдённое голевое чутьё. Герд мог всю игру незаметно протоптаться в чужой штрафной, а потом одним ударом или просто корявым тычком решить судьбу матча или даже трофея. По окончании карьеры легенда футбола успешно поборол алкогольную зависимость, а последние годы жизни страдал от болезни Альцгеймера.

Джимми Гривз

20.02.1940 — 19.09.2021

Большинству юных болельщиков эта фамилия мало что скажет. А между тем Гривз был не просто крутым — величайшим нападающим! Его рекорд по забитым голам, установленный более 40 лет назад (357), не превзойдён в Англии по сей день. Статистика Джимми в сборной тоже внушает почтение: 44 гола в 57 матчах. Ну и титул чемпиона мира говорит сам за себя, пускай финальный матч с командой ФРГ британский супербомбардир и просидел в запасе.

Сергей Герасимец

13.10.1965 — 26.09.2021

Герасимца любили и считали своим в трёх бывших союзных республиках: на Украине он родился и состоялся как мастер, под флагом Беларуси долго и успешно выступал на международной арене (визитка — победный гол звёздным голландцам), а в России ярко поиграл за «Зенит» и много лет трудился тренером. В последнем матче под началом Герасимца команда «Ядро» выиграла первенство Северо-Запада. Сергей Григорьевич счастливый пришёл домой — и умер…

Роджер Хант

20.07.1938 — 27.09.2021

В 1960-е Хант выиграл всё, что только можно на родине, с «Ливерпулем», но главных побед в карьере добился в национальной команде. Мировое золото в 1966-м и европейскую бронзу 1968-го Англия добывала при самом деятельном участии этого форварда. Вклад Роджера в развитие футбола отмечен орденом Британской империи. В 2006 году Хант был введён в Зал славы английского футбола.

Владислав Лемиш

20.08.1970 — 30.09.2021

Уроженец Баку Лемиш слыл большим талантом в Союзе, выигрывал чемпионат мира среди юношей, но головокружительной футбольной карьеры так и не построил. В историю российского футбола нападающий вошёл как участник первого матча сборной РФ — с Мексикой в августе 1992-го. Павел Садырин выпустил форварда «Кубани» на 10 минут. Правда, тот матч так и остался для Лемиша единственным под триколором. Ещё один он провёл за родной Азербайджан. По окончании карьеры Лемиш жил и работал в Краснодаре. Умер на 52-м году. О причинах смерти не сообщалось.

Уолтер Смит

24.02.1948 — 26.10.2021

Уолтер не был великим игроком — скорее, добротным. Но в Зал славы шотландского футбола попал абсолютно по делу — за выдающиеся успехи на тренерской стезе. Семь лет подряд в 1990-х его «Рейнджерс» не было равных в национальном чемпионате, а всего с клубом всей своей жизни Смит собрал 19 трофеев! Кажется, больше из шотландцев завоевал только сэр Алекс Фергюсон.

Денис Ковба

06.09.1979 — 18.11.2021

«Чума 20−21-го года» не щадит ни молодых, ни стариков. В уходящем году большинство стран мира обновляли скорбные рекорды смертности от ковида. Кончина 42-летнего Ковбы шокировала болельщиков не только его родной Беларуси, но и России, прежде всего Самары. За годы выступлений в РФПЛ Денис стал не только любимцем волжской публики, но «официальной» легендой «Крыльев Советов» — рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионате. Ещё в первой половине 2021 года Денис бегал во второй белорусской лиге за команду «Городские львы»…

Герман Зонин

09.09.1926 — 26.11.2021

Герман Семёнович прожил долгую и интереснейшую жизнь в футболе. По свидетельствам коллег, близко знавших Зонина, он до последних дней сохранял ясный ум и бодрость духа и был готов без конца говорить о любимой игре. Послужной список заслуженного тренера УССР, РСФСР и СССР содержит множество разнокалиберных команд, клубных и сборных, но чаще всего его имя ассоциируется с Ворошиловградом (он же Луганск) и местной «Зарёй». Зонин первым в истории сделал чемпионом Союза команду не из республиканской столицы.

Игорь Гамула

17.02.1960 — 08.12.2021

Профессиональное резюме Гамулы не изобилует топ-клубами и выдающимися достижениями. Из крупных трофеев — только Кубок СССР. Но более жизнерадостного, остроумного, а главное — искреннего человека в нашем футболе сложно было найти. Скорее всего — невозможно. Поэтому Игоря Васильевича оплакивал весь бывший Союз, и прежде всего — Россия с Украиной, которые он в равной степени считал родными.