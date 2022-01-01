Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Манчестер Сити
12
Футбол. Зарубежный
2.01
Хетафе
Реал
Футбол. Зарубежный
2.01
Брентфорд
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
2.01
Лидс
Бернли
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
17«Небесная грация» раскрывает таланты
11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Путевка на ЧМ в Катаре и прорыв наших клубов в еврокубках. Чего мы ждем от 2022 года

Мы ворвались в 2022-й, который точно будет ярче, радостнее и бодрее.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Один из самых турбулентных годов позади — мы ворвались в 2022-й, который точно будет ярче, радостнее и бодрее. «СЭ» выделяет самые ожидаемые футбольные события, которые произойдут в ближайшие 12 месяцев.

Вперед!

Источник: РИА "Новости"

Попадание сборной России в Катар

Мы были в шаге от выхода на ЧМ-2022 напрямую, но из-за рокового автогола в Сплите будем пробиваться в Катар через тяжелейший плей-офф, который теперь состоит из двух матчей. Оба пройдут в России, но команда Карпина не будет считаться фаворитом: и Польша, и Швеция с Чехией реально очень крепкие сборные. А учитывая, как тяжело мы исторически проводили стыки, весна станет самым стрессовым временем года. Запасаемся успокоительным, верим в команду и ждем эпичного прохода на главный турнир года. Россия обязана быть в Катаре!

Источник: РИА "Новости"

Развязка конфликта Карпина и Дзюбы

Главная интрига перед стыковыми матчами — состав сборной России. А именно — состав ее самой проблемной линии. Осенью казалось, что вопрос с приглашением Дзюбы закрыт: Карпин включил страйкера в расширенный список, но после отказа ехать в команду больше не вызывал игрока. Перед Новым годом Артем продолжил заочное противостояние: дал объемное интервью, в котором заявил о желании вернуться в сборную и сыграть с Польшей. Следующий ход — за Карпиным. И, кажется, он станет определяющим.

Источник: РИА "Новости"

Самый необычный чемпионат мира в истории

В этом году нас ждет последний ЧМ с 32 командами (с 2026 года число участников увеличится до 48), и первый, который пройдет не летом, а зимой на Ближнем Востоке. Финал состоится 18 декабря, а сам турнир может лишиться Италии или Португалии и, что самое важное, России. Ждем стыковых матчей и надеемся, что наша сборная подарит отличное настроение перед следующим Новым годом!

Источник: РИА "Новости"

Чемпионская гонка в РПЛ

«Зенит» три года доминирует в премьер-лиге, но в этом сезоне получил самого неожиданного конкурента. «Динамо» Сандро Шварца покорило лигу ярким футболом и россыпью вундеркиндов, которые быстро интегрировались в основном составе. За 12 туров до финиша у банды Сергея Семака на два очка больше, но впереди — непростое трансферное окно (под вопросом будущее Дзюбы, Ракицкого и Азмуна), а также мощная заруба за золото с «Динамо». И бело-голубые точно дадут бой.

Источник: РИА "Новости"

Ренессанс наших клубов в еврокубках

Осенью мы заранее похоронили наши команды в Европе, но «Спартак» и «Зенит» выдали супершоу. Красно-белые вообще сотворили одну из главных сенсаций в Лиге Европы, выиграв группу смерти с «Наполи», «Лестером» и «Легией». А «Зенит» наконец-то прибавил в Лиге чемпионов: тоже получил сложную группу, но достойно выбрался в евровесну.

Благодаря «Спартаку» и «Зениту» Россия уже проводит лучший еврокубковый сезон за три года, но останавливаться рано. Важно подниматься в таблице коэффициентов УЕФА, поэтому весной нашим клубам необходимо пройти в Лиге Европы как можно дальше.

Источник: РИА "Новости"

Дзюба в новой команде

Главный ожидаемый трансфер зимы в РПЛ — уход Дзюбы из «Зенита». Похоже, что продления истекающего летом контракта не случится, и Артем наверняка покинет Питер уже зимой. Самое очевидное направление — Казань, где главный форвард страны воссоединится с Леонидом Слуцким. Мы знаем, насколько заряжен Дзюба, когда хочет доказать всем, что он все еще в порядке. Тем более на это еще и наложится стремление вернуться в сборную России. Судя по такому сценарию, в Казани намечается главный блокбастер 2022-го.

Источник: Reuters

Прогресс наших легионеров

2022-й наверняка станет поворотным для российских игроков, которые выступают за границей РПЛ: Александру Головину пора двигаться дальше, Алексею Миранчуку и Денису Черышеву — перезагружать карьеру (скорее всего, в новых клубах), а многим молодым игрокам, которые также уехали в Европу, — заявлять о себе.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» Заремы

В начале сезона «Спартак» остался без спортивного директора, а перед Новым годом уволил тренера, который впервые с 2017 года вывел команду в еврокубковый плей-офф. Год столетия красно-белые начинают с понятной вертикалью: есть новый тренер Паоло Ваноли, есть новый спортдир Лука Каттани. И есть Зарема, которая остается в тени, но уже не просто управляет клубом, а расставляет на ключевые посты своих людей. Мы помним, как мощно «Спартак» шумел в 2021-м. Кажется, в новом году в Тушино будет еще громче.

 Турнирная таблица в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022
Плющенко и «Самбо-70» снова устроили публичную перепалку. Пепел стучит в сердца
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь