Путевка на ЧМ в Катаре и прорыв наших клубов в еврокубках. Чего мы ждем от 2022 года

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Один из самых турбулентных годов позади — мы ворвались в 2022-й, который точно будет ярче, радостнее и бодрее. «СЭ» выделяет самые ожидаемые футбольные события, которые произойдут в ближайшие 12 месяцев.

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Попадание сборной России в Катар

Мы были в шаге от выхода на ЧМ-2022 напрямую, но из-за рокового автогола в Сплите будем пробиваться в Катар через тяжелейший плей-офф, который теперь состоит из двух матчей. Оба пройдут в России, но команда Карпина не будет считаться фаворитом: и Польша, и Швеция с Чехией реально очень крепкие сборные. А учитывая, как тяжело мы исторически проводили стыки, весна станет самым стрессовым временем года. Запасаемся успокоительным, верим в команду и ждем эпичного прохода на главный турнир года. Россия обязана быть в Катаре!

Развязка конфликта Карпина и Дзюбы

Главная интрига перед стыковыми матчами — состав сборной России. А именно — состав ее самой проблемной линии. Осенью казалось, что вопрос с приглашением Дзюбы закрыт: Карпин включил страйкера в расширенный список, но после отказа ехать в команду больше не вызывал игрока. Перед Новым годом Артем продолжил заочное противостояние: дал объемное интервью, в котором заявил о желании вернуться в сборную и сыграть с Польшей. Следующий ход — за Карпиным. И, кажется, он станет определяющим.

Самый необычный чемпионат мира в истории

В этом году нас ждет последний ЧМ с 32 командами (с 2026 года число участников увеличится до 48), и первый, который пройдет не летом, а зимой на Ближнем Востоке. Финал состоится 18 декабря, а сам турнир может лишиться Италии или Португалии и, что самое важное, России. Ждем стыковых матчей и надеемся, что наша сборная подарит отличное настроение перед следующим Новым годом!

Чемпионская гонка в РПЛ

«Зенит» три года доминирует в премьер-лиге, но в этом сезоне получил самого неожиданного конкурента. «Динамо» Сандро Шварца покорило лигу ярким футболом и россыпью вундеркиндов, которые быстро интегрировались в основном составе. За 12 туров до финиша у банды Сергея Семака на два очка больше, но впереди — непростое трансферное окно (под вопросом будущее Дзюбы, Ракицкого и Азмуна), а также мощная заруба за золото с «Динамо». И бело-голубые точно дадут бой.

Ренессанс наших клубов в еврокубках

Осенью мы заранее похоронили наши команды в Европе, но «Спартак» и «Зенит» выдали супершоу. Красно-белые вообще сотворили одну из главных сенсаций в Лиге Европы, выиграв группу смерти с «Наполи», «Лестером» и «Легией». А «Зенит» наконец-то прибавил в Лиге чемпионов: тоже получил сложную группу, но достойно выбрался в евровесну.

Благодаря «Спартаку» и «Зениту» Россия уже проводит лучший еврокубковый сезон за три года, но останавливаться рано. Важно подниматься в таблице коэффициентов УЕФА, поэтому весной нашим клубам необходимо пройти в Лиге Европы как можно дальше.

Дзюба в новой команде

Главный ожидаемый трансфер зимы в РПЛ — уход Дзюбы из «Зенита». Похоже, что продления истекающего летом контракта не случится, и Артем наверняка покинет Питер уже зимой. Самое очевидное направление — Казань, где главный форвард страны воссоединится с Леонидом Слуцким. Мы знаем, насколько заряжен Дзюба, когда хочет доказать всем, что он все еще в порядке. Тем более на это еще и наложится стремление вернуться в сборную России. Судя по такому сценарию, в Казани намечается главный блокбастер 2022-го.

Прогресс наших легионеров

2022-й наверняка станет поворотным для российских игроков, которые выступают за границей РПЛ: Александру Головину пора двигаться дальше, Алексею Миранчуку и Денису Черышеву — перезагружать карьеру (скорее всего, в новых клубах), а многим молодым игрокам, которые также уехали в Европу, — заявлять о себе.

«Спартак» Заремы