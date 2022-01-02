Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Реал
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Барселона
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
13:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Миколенко — в «Эвертоне», Бистрович может покинуть ЦСКА, «Интер» ведет Миранчука

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Эвертон
ЦСКА
Интер
Наверх

Миколенко в «Эвертоне»

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко перешел в «Эвертон». Контракт подписан до лета 2026 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе украинского клуба 22-летний футболист один раз становился чемпионом УПЛ, дважды брал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок. В текущем сезоне Миколенко провел 15 матчей в чемпионате Украины и отдал в них 1 голевую передачу.

«Химки» хотят подписать Бистровича

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович может перейти в «Химки». Армейцы готовы продать игрока. На данный момент стороны ведут переговоры и близки к соглашению. 23-летний хорват хочет получать больше игровой практики для перезагрузки карьеры. Контракт хавбека действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Бистрович провел 6 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

«Спартак» следит за нападающим «Специи»

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард «Специи» Мбала Нзола заинтересовал московский «Спартак», сообщает Secolo XIX. Однако руководство итальянского клуба не намерено отпускать игрока в зимнее трансферное окно. Также 25-летнего ангольца ведет «Фиорентина». Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро. Контракт Нзолы рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне серии А нападающий сыграл 13 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

Туанзебе покидает АПЛ

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Фабрицио Романо, защитник «МЮ» Аксель Туанзебе, ныне выступающий за «Астон Виллу», в ближайшее время перейдет в «Наполи». Арендное соглашение рассчитано до июня 2022 года и не предусматривает права выкупа. Сумма сделки — 500 тысяч евро. Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 8 миллионов евро. В этом сезоне Туанзебе провел 9 матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

«Интер» заинтересовался Миранчуком

Источник: Reuters

По сведениям CalcioMercatoNews, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может оказаться в «Интере». Действующий чемпион Италии хочет арендовать 26-летнего игрока с правом выкупа в конце сезона. В россиянине видят футболиста, способного время от времени заменять Хакана Чалханоглу. Transfermarkt оценивает Миранчука в 11 миллионов евро. Контракт Алексея рассчитан до лета 2024 года.

Матвей Морозов

 Турнирная таблица в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022
Плющенко и «Самбо-70» снова устроили публичную перепалку. Пепел стучит в сердца
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь