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Миранчук — главная трансферная цель Шевченко, «Краснодар» предлагает 10 миллионов евро за защитника Парагвая

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Аталанта
Краснодар
Дженоа
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Рикардо Пепи в «Аугсбурге»

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Форвард «Далласа» Рикардо Пепи стал игроком «Аугсбурга». Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2026 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 18-летний футболист провел в МЛС 31 матч, забил 13 голов и выполнил 2 ассиста.

«Дженоа» работает над переходом Миранчука

«Аталанта» и «Дженоа» ведут переговоры о трансфере Алексея Миранчука, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, в сделке лично заинтересован Андрей Шевченко, который считает Миранчука главной целью на зимнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист провел 12 игр во всех турнирах за клуб из Бергамо, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 миллиона евро. Его контракт действует до конца июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

Санчеш может перейти в «Милан»

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По информации Il Corriere dello Sport, «Милан» вновь заинтересовался полузащитником «Лилля» Ренату Санчешем. Итальянский клуб уже контактировал с агентом 24-летнего игрока. Уход Франка Кессье летом может ускорить процесс оформления сделки. Transfermarkt оценивает португальца в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в чемпионате Франции 11 матчей и оформил 2 результативных действия.

Дуганджич может покинуть «Сочи»

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Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Сочи» Марко Дуганджич близок к переходу в «ЧФР Клуж» из Румынии. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Большую часть сезона хорват пропустил из-за повреждения паховых колец. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до июня 2022 года. В текущей кампании Марко принял участие в четырех матчах чемпионата России и забил 1 гол.

Хуниор Алонсо согласился на переход в «Краснодар»

«Краснодар» продолжает переговоры по трансферу защитника «Атлетику Минейру» и сборной Парагвая Хуниора Алонсо, сообщает Torcedores.com.

Российский клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро. «Атлетику» уже получил официальное предложение — если сделка состоится, то Алонсо подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.

Источник утверждает, что игрок уже принял предложение и согласился на переезд в Россию, о чем сообщил партнерам по команде. Для оформления перехода «Краснодару» остается договориться с «Атлетику».

Ранее Алонсо интересовались «Нью-Йорк Ред Буллз», «Гент» и «Тигрес». 28-летний Хуниор Алонсо выступает за «Атлетику Минейру» с июля 2020 года, на его счету два гола и три результативные передачи в 88 матчах за бразильскую команду.

«Реал» интересуется Демиралом

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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, арендованный «Аталантой», может переехать в ла лигу, утверждает издание Fanatik. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал» — также игрока ведут «Наполи», «Челси» и «Ньюкасл». Transfermarkt оценивает турка в 28 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 13 встреч в серии А, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Триппьер близок к возвращению в АПЛ

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Ньюкасл» работает над официальным предложением мадридскому «Атлетико» по защитнику Кирану Триппьеру. Английский клуб хочет оформить сделку в ближайшее время. Сам игрок не против вновь переехать в АПЛ. Контракт 31-летнего футболиста действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Киран сыграл 15 матчей в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

Матвей Морозов

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