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20:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» говорить слово «проблема»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал своим подопечным о словах, которые не приемлет в работе.

Ференцварош
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Источник: Reuters

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал своим подопечным о словах, которые не приемлет в работе.

«Мы забываем слово “проблема”, — сказал Черчесов на тренировке. — Я не люблю слово “проблема”. И никогда не говорите мне слово “пожалуйста”. Потому что мы профессионалы и знаем, что нам надо делать».

Во время загрузки произошла ошибка.

58-летний тренер возглавил венгерский клуб 20 декабря. «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на одно очко с одним матчем в запасе.

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