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6 января, источник: Спорт-Экспресс

«Демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может». Черчесов рассказал о стиле своей работы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал в какой футбол будет играть венгерская команда под его руководством.

Ференцварош
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Источник: ФК "Ференцварош"
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«Нельзя выиграть чемпионат, играя только в атакующий или оборонительный футбол, — приводит слова Черчесова randago.24. — Мы хотим играть в современный футбол, где превыше всего идет баланс».

Также тренер рассказал о стиле своей работы.

«Я не представляю ни диктаторство, ни анархию. Демократичный диктатор, если одним словом. В профессиональной команде необходимо быть дисциплинированными и придерживаться строгих правил. Это не мое изобретение, просто так устроен профессиональный футбол. Анархии в команде быть не может. У каждого игрока есть своя работа, но также они должны иметь свой собственный стиль», — сказал он.

Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. После 16 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

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