«Демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может». Черчесов рассказал о стиле своей работы

«Нельзя выиграть чемпионат, играя только в атакующий или оборонительный футбол, — приводит слова Черчесова randago.24. — Мы хотим играть в современный футбол, где превыше всего идет баланс».

«Я не представляю ни диктаторство, ни анархию. Демократичный диктатор, если одним словом. В профессиональной команде необходимо быть дисциплинированными и придерживаться строгих правил. Это не мое изобретение, просто так устроен профессиональный футбол. Анархии в команде быть не может. У каждого игрока есть своя работа, но также они должны иметь свой собственный стиль», — сказал он.