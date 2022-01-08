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8 января, источник: Спорт-Экспресс

Шапи забил свой второй гол за «Гиресунспор» в ворота «Галатасарая»

Российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов забил свой второй гол за турецкий «Гиресунспор».

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Источник: ФК "Гиресунспор"

Шапи открыл счет в матче 20-го тура чемпионата Турции против «Галатасарая». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Сулейманов забил свой первый гол за турецкую команду в матче с командой «Алтай Измир». Также он отметился результативной передачей в матче против «Фатих Карагюмрюк».

Шапи выступает за «Гиресунспор» на правах аренды. Он был арендован у «Краснодара».

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