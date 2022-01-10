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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

У Черчесова уже проблемы в Венгрии. А ведь он не провел еще ни одного матча

Наш тренер вынужден срочно менять планы.

Ференцварош
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Источник: ФК "Ференцварош"

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря и ещё не провёл ни одной игры, а уже столкнулся с серьёзными проблемами. Сам-то 58-летний специалист давно исключил это слово из своего словаря, но по-другому сложившуюся в команде из Будапешта ситуацию не назовёшь. У российского тренера проблемы на новом месте, и он должен успешно решить их до конца января, когда возобновится чемпионат Венгрии.

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Как сообщает Nemzetisport.hu, «Ференцварош» страдает из-за коронавируса и потери важных игроков. По причине вспышки ковида команда отказалась от сбора в Испании и будет готовиться ко второй части сезона дома. Планировалось, что сегодня Фради отправятся в Марбелью, где Черчесов собирался гонять игроков в течение 10 дней. Российский тренер специально просил организовать сбор в тёплом месте и на хороших полях. Однако жизнь внесла свои коррективы. Поездка в Испанию потеряла смысл, так как более 10 футболистов сдали положительный тест. По данным венгерских журналистов, среди них полузащитники Мухамед Бешич, Стефан Лончар, вингер Морто Узуни и нападающий Франк Боли. К слову, Узуни — самый дорогой игрок «Ференцвароша» по версии Transfermarkt (оценивается в € 3,5 млн) и лучший бомбардир в этом сезоне с 21 голом. Заразились и некоторые сотрудники клуба. Товарищеские, точнее, контрольные матчи с «Санкт-Галленом», «Лугано» и ЧФР отменены, а как без хороших спаррингов подготовить команду к игре в официальных встречах?

Сроки восстановления и возвращения на поле выбывших футболистов прогнозировать сложно. Вдобавок на Кубок Африки уехали ещё три ценные фигуры — защитник Сами Ммаэ, полузащитник Аисса Лайдуни и нападающий Райан Ммаэ. Последний из этого трио набрал 13+9 в нынешнем сезоне, он лучший ассистент Фради. Братья Ммаэ представляют Марокко, а Лайдуни выступает за Тунис (это второй по стоимости игрок команды — € 3 млн).

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Дебютным для Черчесова должен стать выездной матч с «Академией Пушкаша» 27 января. Это очень важная игра, так как лидирующий в чемпионате «Ференцварош» встречается с конкурентом. «Академия Пушкаша» отстаёт всего на четыре очка и занимает третье место. На второй позиции находится «Кишварда», которая в одном очке от Фради. Правда, у неё на матч больше.

Защитить чемпионство «Ференцварошу» будет непросто. Очевидно, придётся усиливаться в зимнее трансферное окно. Но это уже задача не столько Черчесова, сколько спортивного департамента клуба из Будапешта.

Тем временем спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь в интервью Nemzeti Sport Online дал интересную характеристику Черчесову. Она, несомненно, удивит тех российских болельщиков, которые считают Станислава Саламовича излишне прямым и грубоватым. В частности, он назвал российского тренера «интеллигентным человеком». Что ж, в Европе у Черчесова сложился иной образ.

«Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. У нашего тренера будет большой набор инструментов для работы, ему нужно найти подход к футболистам, держать нужную дистанцию, если необходимо. Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может соответствующим образом влиять на них. В то же время мы хотим тренера, который излучает уверенность в себе и заставляет футболистов верить в свои идеи.

Мы доверяли каждому из предыдущих тренеров команды, но понимали, что нам нужен кто-то другой, чтобы двигаться дальше. Поэтому, какой бы болезненной ни была смена тренера, должны были вмешаться. Чувствовали, что личность Черчесова подходит нам. Также он хорош в профессиональных вопросах.

Во время переговоров с Черчесовым мы убедились, что он понимает язык игроков, а также обладает профессиональным опытом и психологическими навыками, необходимыми для развития команды. Ему присущи последовательность, дисциплинированность, решительность и уверенность. Анализ наших бесед показал, что команда будет в надёжных руках. Было важно, как он смотрит на команду. И Черчесов показал нам свои идеи, которые соответствуют нашему видению», — сказал Хайналь.

Сам Черчесов на своей первой пресс-конференции в Венгрии назвал себя «демократическим диктатором». Признался, что хочет играть не в атакующий или оборонительный футбол, а в современный — сбалансированный. Последим из России, как это будет получаться у нашего тренера-легионера с «Ференцварошем».

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