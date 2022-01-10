Главным тренером БАТЭ стал наставник дублирующего состава Александр Михайлов

До этого момента 37-летний специалист успешно трудился с дублирующим составом нашего клуба. В 2019-м, будучи помощником Кирилла Альшевского, он стал чемпионом. А в минувшем сезоне резервисты борисовчан под руководством Александра Михайлова завоевали серебро и оформили целую россыпь рекордов. Это была самая молодая команда, которая попала в призеры за всю историю турнира дублеров.
Также обновился штаб основной команды БАТЭ. Ассистировать Михайлову будут Сергей Зеневич, Роман Киренкин и Павел Шмигеро. Выход «желто-синих» из отпуска намечен на 13 января.