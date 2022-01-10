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17:51 (мск), источник: Прессбол

Главным тренером БАТЭ стал наставник дублирующего состава Александр Михайлов

Двухгодичный контракт в качестве главного тренера ФК БАТЭ с клубом заключил Александр Михайлов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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До этого момента 37-летний специалист успешно трудился с дублирующим составом нашего клуба. В 2019-м, будучи помощником Кирилла Альшевского, он стал чемпионом. А в минувшем сезоне резервисты борисовчан под руководством Александра Михайлова завоевали серебро и оформили целую россыпь рекордов. Это была самая молодая команда, которая попала в призеры за всю историю турнира дублеров.

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Также обновился штаб основной команды БАТЭ. Ассистировать Михайлову будут Сергей Зеневич, Роман Киренкин и Павел Шмигеро. Выход «желто-синих» из отпуска намечен на 13 января.

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