Двукратный чемпион Турции по футболу Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет

По информации портала Yeni Safak Spor, футболист погиб в результате ДТП в Анкаре. Чалык не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Футболист находился в салоне один.

Чалык был игроком «Коньяспора» с 2020 года, за «Галатасарай» он выступал с 2017 по 2020 год, проведя 56 матчей и забив три гола. В составе клуба футболист дважды стал чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка Турции. Чалык также выступал за турецкий «Генчлербирлиги». В составе сборной Турции провел восемь матчей, забив один мяч.