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14:34 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион Турции по футболу Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет

Чалык не справился с управлением автомобиля.

Турция
Коньяспор
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Источник: AFP 2021

ТАСС, 11 января. Бывший футболист турецкого «Галатасарая» Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Галатасарая».

По информации портала Yeni Safak Spor, футболист погиб в результате ДТП в Анкаре. Чалык не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Футболист находился в салоне один.

Чалык был игроком «Коньяспора» с 2020 года, за «Галатасарай» он выступал с 2017 по 2020 год, проведя 56 матчей и забив три гола. В составе клуба футболист дважды стал чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка Турции. Чалык также выступал за турецкий «Генчлербирлиги». В составе сборной Турции провел восемь матчей, забив один мяч.

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