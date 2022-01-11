Семь казахстанских клубов отменили сборы из-за режима ЧП (Metaratings)
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
Как стало известно Meta-ratings.kz, в связи с введением режима ЧП казахстанские клубы отменили шымкентские сборы.
Как стало известно Meta-ratings.kz, в связи с введением режима ЧП казахстанские клубы отменили шымкентские сборы.
В период с 6 по 10 января в Шымкенте должны были начаться УТС семи команд. Однако из-за политических событий в стране командам пришлось на время отменить сборы.
Среди них два представителя КПЛ — «Туран» и «Махтаарал», а также клубы Первой лиги — «Кайсар», «Окжетпес», «Жетысу», «Кыран» и «Академия Оңтүстік».