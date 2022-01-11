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18:05 (мск), источник: Sports.Ru

Семь казахстанских клубов отменили сборы из-за режима ЧП (Metaratings)

Как стало известно​ Meta-ratings.kz, в связи с введением режима ЧП казахстанские клубы отменили шымкентские сборы.

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Источник: РИА "Новости"

В период с 6 по 10 января в Шымкенте должны были начаться УТС семи команд. Однако из-за политических событий в стране командам пришлось на время отменить сборы.

Среди них два представителя КПЛ — «Туран» и «Махтаарал», а также клубы Первой лиги — «Кайсар», «Окжетпес», «Жетысу», «Кыран» и «Академия Оңтүстік».

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