Владимир Газзаев станет новым главным тренером казахстанского «Турана»

В минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана «Туран» занял 12-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков в 26 матчах. Новый сезон казахстанской Премьер-лиги начнётся в марте 2022 года.

Стоит напомнить, что в 2014—2015 годах и 2019 году Газзаев-младший уже работал в Казахстане, возглавляя «Актобе» и «Тобол» соответственно. Также он успел поработать в российских футбольных клубах «Алания» и «Урожай».