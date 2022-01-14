«Ошалели от заграницы и украли платья». Как друзья испортили карьеру последнего обладателя Золотого мяча из СССР

За всю историю СССР только трое советских футболистов удостаивались премии Золотой мяч: Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов. Если по первым двум лауреатам особых вопросов не возникало, то с последним в списке Белановым получилось странно. Нападающий киевского «Динамо» не особо котировался даже в советском чемпионате, но все равно опередил Линекера, Платини и ван Бастена по итогам 1986-го года.

Беланов получил награду благодаря двум турнирам — Кубку обладателей кубков и чемпионату мира в Мексике. Считавшийся на родине ограниченным футболистом, форвард стал лучшим бомбардиром аналога современной Лиги Европы (Киев тот турнир выиграл), забив 5 мячей наравне с Блохиным, Заваровым и Липпманном.

Намного мощнее получилось с ЧМ в Мексике, на который футболист мог бы и не поехать: повезло с назначением Валерия Лобановского, который приглашал Беланова в «Динамо» Киев еще из «Черноморца». Прежний главный тренер сборной СССР Эдуард Малофеев ценил нападающего не так сильно и даже не всегда его вызывал.

На чемпионате мира Беланов показал что-то невероятное: на групповом этапе сделал 1+2 против Венгрии, оформил два ассиста с Канадой, а в ⅛ отгрузил хет-трик Бельгии, которой сборная СССР все-таки проиграла — 3:4. Иностранные журналисты и зрители были впечатлены игрой Беланова — так и получилась история с Золотым мячом. Правда, уже в 2016-м France Football провел опрос среди читателей и выяснил, что большинство болельщиков считает: в том году ЗМ должен был забирать Марадона.

Беланову повезло не только с Золотым мячом — еще он стал одним из первых советских футболистов, подписавших контракт с европейским клубом. Спустя пару лет после получения ЗМ он уехал в Германию играть за «Боруссию» Менхенгладбах.

В Европе у Беланова откровенно не пошло, хотя старт выдался ярким: нападающий забил в первых матчах за новую команду 4 гола, поразив ворота «Байера» ударом через себя. Проблемы у советского футболиста возникли не только с травмами и конфликтами внутри команды — у его семьи внезапно появились проблемы с законом.

В январе 1990-го в СССР стало известно, что игрока задержала немецкая полиция. В доме Беланова якобы был проведен обыск по подозрению в магазинной краже.

Сообщалось, что вина футболиста доказана не была: а вот его жену суд Германии заставил выплатить штраф в 6 тысяч марок. На самом деле, все было немного не так: Беланов поехал к магазину встречать жену с друзьями и увидел, как их ловит охрана.

Сумму взял на себя клуб (правда, оштрафовав Беланова на 25 тысяч), но репутация игрока была испорчена благодаря поспешной реакции немецких СМИ, которые называли Беланова едва ли не главным виновником происшествия. Этот момент стал еще одним поводом для расставания с советским нападающим — следующий сезон он встретил в «Айнтрахте», который выступал во второй Бундеслиге.

Этот момент своей карьеры Беланов вспоминал без особой охоты, но все-таки объяснился, что именно произошло в Германии.

«Очень мне подпортила репутацию многократно в свое время описанная гадкая история с приятелями жены. Они приехали в гости и, ошалев от западного изобилия, не удержались от соблазна украсть в магазине какую-то мелочь. Взяли какие-то платья. Сама по себе история и гроша ломаного не стоила бы, если бы косвенно не оказалась связанной с моей фамилией. Выведав, что участницей скандала была моя жена, газетчики тут же попытались изгадить и мое имя, хорошо известное в футболе. Отмыться в таких ситуациях бывает непросто», — рассказывал футболист.

Беланов застал развал Советского союза в Германии: на Украину он вернулся уже в 1995-м и доигрывал за «Черноморец» и мариупольский «Металлург». Карьера в Европе у одного из первых легионеров в истории советского футбола по-настоящему так и не сложилась.

Нападающий признавался, что всерьез переживал из-за произошедшего:

«Более всего удручало, что все, сочиненное бульварными немецкими газетами, подхватывалось нашими средствами массовой информации. Я мог бы заработать большие деньги, подав в суд на извративших факты репортеров. Однако Лотар Маттеус, с которым мы однажды оказались по соседству в одной лечебнице, успокоил: “Игорь, не обращай внимания. Мало ли что они пишут? Им за это деньги платят. А ты будь выше и спокойно делай свое дело”. Я старался выполнять рекомендации Маттеуса, но все равно эта история мне немало крови попортила».