37-летний Вагнер Лав подписал контракт с датским «Мидтьюлланном»
Нападающий Вагнер Лав подписал контракт с датским клубом «Мидтьюллан». Об этом утверждает Globo Esporte.
Мидтьюлланн
Нападающий Вагнер Лав подписал контракт с датским клубом «Мидтьюллан». Об этом утверждает Globo Esporte.
Согласно данным источника, соглашение рассчитано на 6 месяцев. В понедельник 37-летний бразилец пройдет медицинское обследование.
Последним клубом бразильца был казахстанский «Кайрат». В России Вагнер Лав известен по выступлениям за ЦСКА с 2004 по 2012 год.