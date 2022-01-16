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12:01 (мск), источник: Sport24

37-летний Вагнер Лав подписал контракт с датским «Мидтьюлланном»

Нападающий Вагнер Лав подписал контракт с датским клубом «Мидтьюллан». Об этом утверждает Globo Esporte.

Мидтьюлланн
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Источник: РИА "Новости"

Согласно данным источника, соглашение рассчитано на 6 месяцев. В понедельник 37-летний бразилец пройдет медицинское обследование.

Последним клубом бразильца был казахстанский «Кайрат». В России Вагнер Лав известен по выступлениям за ЦСКА с 2004 по 2012 год.

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