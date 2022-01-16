Футбольный Кубок легенд в Москве перенесен из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ежегодный футбольный турнир среди ветеранов «Кубок легенд имени Константина Еременко» перенесен с конца января на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки в Москве, вызванной пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил Валерий Гладилин, главный тренер команды — участницы турнира, сборной России.

14-й розыгрыш Кубка легенд должен был пройти в Москве с 28 по 30 января. По итогам состоявшейся в середине января жеребьевки турнира сборная России на групповом этапе попала в группу с хорватами и испанцами. Команда звезд на этой стадии турнира должна была сыграть против итальянцев и португальцев.

«Кубок легенд будет перенесен на более поздний срок, — сказал Гладилин. — Вы видите, какая сейчас эпидемиологическая обстановка. В связи с этой ситуацией турнир переносится. Думаю, что это будет ближе к лету».

«На следующей неделе должно пройти совещание, на котором определятся точные сроки. То, что Кубок легенд не состоится в январе, — это точно», — подчеркнул собеседник агентства.