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10:10 (мск), источник: ТАСС

Футбольный Кубок легенд в Москве перенесен из-за пандемии коронавируса

Сроки проведения турнира определятся на следующей неделе.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ежегодный футбольный турнир среди ветеранов «Кубок легенд имени Константина Еременко» перенесен с конца января на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки в Москве, вызванной пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил Валерий Гладилин, главный тренер команды — участницы турнира, сборной России.

14-й розыгрыш Кубка легенд должен был пройти в Москве с 28 по 30 января. По итогам состоявшейся в середине января жеребьевки турнира сборная России на групповом этапе попала в группу с хорватами и испанцами. Команда звезд на этой стадии турнира должна была сыграть против итальянцев и португальцев.

«Кубок легенд будет перенесен на более поздний срок, — сказал Гладилин. — Вы видите, какая сейчас эпидемиологическая обстановка. В связи с этой ситуацией турнир переносится. Думаю, что это будет ближе к лету».

«На следующей неделе должно пройти совещание, на котором определятся точные сроки. То, что Кубок легенд не состоится в январе, — это точно», — подчеркнул собеседник агентства.

Впервые Кубок легенд состоялся на арене «Мегаспорт» в Москве в 2009 году, в турнире принимают участие игроки старше 35 лет, завершившие карьеру. С 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Кубку легенд было присвоено имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко (1970−2010). Из 13 предыдущих розыгрышей сборная России выиграла турнир 12 раз. Только в 2020 году победителем турнира стала команда звезд, которая в финале обыграла россиян со счетом 6:5.

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