Экс-хавбек «Спартака» Фернандо стал одноклубником Кудряшова

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Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

29-летний бразильский футболист заключил контракт с новой командой до лета 2023 года. Последним клубом Фернандо был китайский «Бейцзин Гоань», который он покинул летом 2021 года.

С 2016-го по 2019 год полузащитник выступал в составе московского «Спартака», за который провёл 98 матчей, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Вместе с красно-белыми Фернандо в 2017 году стал победителем чемпионата и Суперкубка России.