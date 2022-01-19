Виктор Гончаренко возглавил дублирующий состав БАТЭ.

«Дублирующий состав нашего клуба приступил к межсезонной подготовке под руководством Виктора Гончаренко. Ассистировать Виктору Георгиевичу в работе с резервистами “желто-синих” будут Дмитрий Лихтарович и Александр Володько. В свою очередь, Артему Концевому, входившему в прошлогодний штаб дубля, доверена юношеская команда БАТЭ из ребят 2008 года рождения», — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.