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15:36 (мск), источник: Прессбол

Виктор Гончаренко возглавил дублирующий состав БАТЭ

Виктор Гончаренко возглавил дублирующий состав БАТЭ.

БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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«Дублирующий состав нашего клуба приступил к межсезонной подготовке под руководством Виктора Гончаренко. Ассистировать Виктору Георгиевичу в работе с резервистами “желто-синих” будут Дмитрий Лихтарович и Александр Володько. В свою очередь, Артему Концевому, входившему в прошлогодний штаб дубля, доверена юношеская команда БАТЭ из ребят 2008 года рождения», — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.

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