«Ференцварош» проиграл в первом матче под руководством Черчесова

Товарищеская встреча, прошедшая в Словакии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми голами отметились Никола Крстович (18-я минута) и Андрей Цыганик (28).

«Ференцварош» сообщил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды 20 декабря. Специалист с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России и на домашнем чемпионате мира 2018 года вывел команду в четвертьфинал. Черчесов в 2016 году привел варшавскую «Легию» к золоту чемпионата страны и победе в Кубке Польши.