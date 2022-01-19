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22:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ференцварош» проиграл в первом матче под руководством Черчесова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Венгерский «Ференцварош» проиграл в первом матче под руководством Станислава Черчесова словацкому клубу ДАК 1904.

Ференцварош
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Источник: ФК "Ференцварош"

Товарищеская встреча, прошедшая в Словакии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми голами отметились Никола Крстович (18-я минута) и Андрей Цыганик (28).

Первый официальный матч под руководством российского специалиста «Ференцварош» проведет 27 января.

«Ференцварош» сообщил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды 20 декабря. Специалист с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России и на домашнем чемпионате мира 2018 года вывел команду в четвертьфинал. Черчесов в 2016 году привел варшавскую «Легию» к золоту чемпионата страны и победе в Кубке Польши.

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