Бывший игрок «Реала» Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование

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Об этом сообщает UOL. Наказание футболисту назначили ещё 5 лет назад, однако его представители всё это время пытались оспорить решение суда. Защитить Робиньо не удалось, поэтому приговор был подтверждён.

Робиньо наказали за групповое изнасилование, которое он и группа лиц совершили ещё в 2013 году. Футболист и ещё несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии. Жертва игрока отмечала свой день рождения в клубе, где Робиньо встретил её, после чего изнасиловал.