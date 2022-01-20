Бывший игрок «Реала» Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование
Бывшего футболиста мадридского «Реала» Робиньо осудили за групповое изнасилование.
Реал
Милан
Манчестер Сити
Бразилия
Бывшего футболиста мадридского «Реала» Робиньо осудили за групповое изнасилование.
Об этом сообщает UOL. Наказание футболисту назначили ещё 5 лет назад, однако его представители всё это время пытались оспорить решение суда. Защитить Робиньо не удалось, поэтому приговор был подтверждён.
Робиньо наказали за групповое изнасилование, которое он и группа лиц совершили ещё в 2013 году. Футболист и ещё несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии. Жертва игрока отмечала свой день рождения в клубе, где Робиньо встретил её, после чего изнасиловал.
За время своей карьеры футболист выступал за «Сантос», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Милан» и прочие клубы. Игрок является двукратным чемпионом Испании.