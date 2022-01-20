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01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший игрок «Реала» Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование

Бывшего футболиста мадридского «Реала» Робиньо осудили за групповое изнасилование.

Реал
Милан
Манчестер Сити
Бразилия
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Источник: AP 2021
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Об этом сообщает UOL. Наказание футболисту назначили ещё 5 лет назад, однако его представители всё это время пытались оспорить решение суда. Защитить Робиньо не удалось, поэтому приговор был подтверждён.

Робиньо наказали за групповое изнасилование, которое он и группа лиц совершили ещё в 2013 году. Футболист и ещё несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии. Жертва игрока отмечала свой день рождения в клубе, где Робиньо встретил её, после чего изнасиловал.

За время своей карьеры футболист выступал за «Сантос», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Милан» и прочие клубы. Игрок является двукратным чемпионом Испании.

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