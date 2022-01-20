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16:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА ввела новые правила аренды игроков

ФИФА на своем официальном сайте сообщила о введение новых правил аренды игроков.

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Источник: AP 2021

Сообщается, что они вступит в силу с июля 2022 года.

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С сезона-2022/23 будет необходимо письменное соглашение, определяющее условия аренды, в частности, ее продолжительность и финансовые условия. Также будет минимальный срок аренды, представляющий собой интервал между двумя регистрационными периодами, и максимальный срок, равный одному году.

ФИФА введет лимит на количество арендованных игроков за сезон между одними и теми же клубами: в течение сезона клуб сможет иметь не более трех футболистов, отданных в аренду одному клубу, и не такое же количество игроков, взятых в аренду из одного клуба.

Как сообщается на сайте, для обеспечения плавное внедрение этих ограничений будет установлен переходный период:

— С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет иметь не более восьми игроков, отданных в аренду, и такое же количество, взятых в аренду в любой момент времени в течение сезона.
 — С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но с максимальным числом футболистов семь.
 — Наконец, с 1 июля 2024 года будут ограничения до шести игроков.

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