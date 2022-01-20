ФИФА ввела новые правила аренды игроков

Сообщается, что они вступит в силу с июля 2022 года.

С сезона-2022/23 будет необходимо письменное соглашение, определяющее условия аренды, в частности, ее продолжительность и финансовые условия. Также будет минимальный срок аренды, представляющий собой интервал между двумя регистрационными периодами, и максимальный срок, равный одному году.

ФИФА введет лимит на количество арендованных игроков за сезон между одними и теми же клубами: в течение сезона клуб сможет иметь не более трех футболистов, отданных в аренду одному клубу, и не такое же количество игроков, взятых в аренду из одного клуба.

Как сообщается на сайте, для обеспечения плавное внедрение этих ограничений будет установлен переходный период: