Пеле выписался из больницы после двух дней лечения
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 янв — РИА Новости. Легендарный бразильский футболист Пеле выписался из больницы, в которой провел два дня в связи с медицинским обследованием, сообщили медики.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 янв — РИА Новости. Легендарный бразильский футболист Пеле выписался из больницы, в которой провел два дня в связи с медицинским обследованием, сообщили медики.
Ранее телеканал ESPN сообщал, что 81-летний Пеле вернулся в больницу для того, чтобы возобновить курс химиотерапии для лечения опухоли в толстой кишке.
«Эдсон Арантес ду Насименту (известный как Пеле) находился в больнице имени Альберта Эйнштейна 19 и 20 января для дальнейшего лечения опухоли…
Пациент был выписан в четверг в стабильном клиническом состоянии», — говорится в официальном бюллетене.
Источники в больнице сообщили РИА Новости, что Пеле был госпитализирован для планового обследования.