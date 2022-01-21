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09:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пеле выписался из больницы после двух дней лечения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 янв — РИА Новости. Легендарный бразильский футболист Пеле выписался из больницы, в которой провел два дня в связи с медицинским обследованием, сообщили медики.

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Источник: РИА "Новости"
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Пеле госпитализирован для прохождения химиотерапии

Ранее телеканал ESPN сообщал, что 81-летний Пеле вернулся в больницу для того, чтобы возобновить курс химиотерапии для лечения опухоли в толстой кишке.

«Эдсон Арантес ду Насименту (известный как Пеле) находился в больнице имени Альберта Эйнштейна 19 и 20 января для дальнейшего лечения опухоли…

Пациент был выписан в четверг в стабильном клиническом состоянии», — говорится в официальном бюллетене.

Источники в больнице сообщили РИА Новости, что Пеле был госпитализирован для планового обследования.

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