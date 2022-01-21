Пеле выписался из больницы после двух дней лечения

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Ранее телеканал ESPN сообщал, что 81-летний Пеле вернулся в больницу для того, чтобы возобновить курс химиотерапии для лечения опухоли в толстой кишке.

«Эдсон Арантес ду Насименту (известный как Пеле) находился в больнице имени Альберта Эйнштейна 19 и 20 января для дальнейшего лечения опухоли…



Пациент был выписан в четверг в стабильном клиническом состоянии», — говорится в официальном бюллетене.