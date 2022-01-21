Курбан Бердыев заболел коронавирусом

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Об этом сообщает казахстанский инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что положительный ПЦР-тест Бердыев сдал в Алмате и уже находится на самоизоляции.

Напомним, что с казанским «Рубином» Курбан Бердыев дважды становился чемпионом России по футболу и запомнился победой над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов на Камп Ноу.