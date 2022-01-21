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12:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Курбан Бердыев заболел коронавирусом

Главный тренер казахстанского «Кайрата» и бывший наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев сдал положительный тест на коронавирус.

Кайрат
Рубин
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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщает казахстанский инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что положительный ПЦР-тест Бердыев сдал в Алмате и уже находится на самоизоляции.

Напомним, что с казанским «Рубином» Курбан Бердыев дважды становился чемпионом России по футболу и запомнился победой над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов на Камп Ноу.

Сейчас «Рубин» возглавляет Леонид Слуцкий. Казанцы после завершения летне-осенней части чемпионата занимают десятое место в таблице РПЛ.

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