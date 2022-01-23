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14:02 (мск), источник: Vesti.kz

19-летний казахстанский футболист отправился на просмотр в клуб Ла Лиги

Защитник молодежной сборной Казахстана по футболу Аскар Сатышев может продолжить карьеру в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гранада
Казахстан U21Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации Meta-ratings.kz, игрок «Тараз-Каратау» находится в расположении молодежной команды «Гранады». 19-летний Сатышев пробудет в «Гранаде Б» еще одну неделю, после чего будет принято решение о его будущем.

В минувшем сезоне защитник сыграл десять матчей в первой лиге, еще восемь — во второй лиге, а также три игры за юношескую сборную Казахстана (U-19) в квалификации Евро.

В декабре он получил вызов в молодежную сборную (U21) для участия в селекционном сборе.
Напомним, «Гранада» выступает в высшем дивизионе чемпионата Испании и на текущий момент занимает 14-е место.

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