19-летний казахстанский футболист отправился на просмотр в клуб Ла Лиги

По информации Meta-ratings.kz, игрок «Тараз-Каратау» находится в расположении молодежной команды «Гранады». 19-летний Сатышев пробудет в «Гранаде Б» еще одну неделю, после чего будет принято решение о его будущем.

В минувшем сезоне защитник сыграл десять матчей в первой лиге, еще восемь — во второй лиге, а также три игры за юношескую сборную Казахстана (U-19) в квалификации Евро.