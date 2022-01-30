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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спортинг» обыграл «Бенфику» в финале Кубка португальской лиги

«Спортинг» одержал победу над «Бенфикой» в финале Кубка португальской лиги-2021/22.

Спортинг
Бенфика
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Источник: AFP 2021

Встреча прошла в Лейрие на стадионе «Магалайш Пессоа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Рубена Аморима.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл вингер «Бенфики» Эвертон, ему ассистировал Алекс Гримальдо. В начале второго тайма «Спортинг» отыгрался — отличился защитник Гонсалу Инасиу, ему ассистировал Пабло Сарабия. А на 78-й минуте Сарабия забил сам с передачи Педро Порро. Это гол стал решающим и принёс «львам» победу.

«Спортинг» выиграл четвёртый Кубок лиги в своей истории, защитив прошлогодний титул. Лидером по числу побед в турнире является «Бенфика» (7). Ещё один гранд португальского футбола, «Порту», ни разу не выигрывал этот трофей. Кубок португальской лиги проводится с сезона-2007/08.

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